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Ледургский дендропарк
То ли парк, то ли лес: Три прекрасных дендрария в Латвии
Foto: Nataly Hlapkovska

Любители лесных прогулок с удовольствием ходят по природным тропам, забираются в густые заросли и... видят типичные для Латвии растения. Дендрологические же парки отличаются от привычных лесов тем, что там можно встретить деревья или кустарники, нетипичные для нашей полосы.

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В Латвии есть три дендрария, в которых можно не только погулять на природе, но и познакомиться с разнообразным растительным миром. Можно выбрать одно направление, а можно отправиться в экспедицию и посетить все три. Ниже Тургид расскажет про каждый из них подробнее:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Ледургский дендропарк

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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