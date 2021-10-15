ТОП-10 мест вокруг Юрмалы, куда вы захотите поехать в субботу и воскресенье

Юрмала всегда была популярным местом для прогулок на выходных. Но большинство из нас отправляются туда лишь для того, чтобы пройтись по Йомас или погулять по берегу моря. Тогда как в Юрмале и ее окрестностях есть немало мест, где можно прекрасно отдохнуть, наслаждаясь красками осени и хорошей погодой.

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Часть из этих мест находится в самой Юрмале (природный парк Рагакапа или заливные луга Лиелупе), ради других придется проехать чуть подальше (Рагациемс, Лачупите, горы Крачу) – выбирать вам. Вот 10 мест вокруг и около Юрмалы, которые стоят того, чтобы там побывать.

И, кстати, мы объявляем неделю Юрмалы!

Мы уверены, что у вас есть отличные фото моря, пляжа, сосен и Юрмалы в целом. Это то, что нам всем нужно в эти осенние выходные. Присылайте свои снимки, мы выложим их в нашем инстаграме, а потом читатели выберут лучшее фото. Автор получит небольшой, но приятный приз: подписку на Delfi Plus на три месяца. Чтобы бесплатно читать лучшее — от "Криминальной Риги" до "Побега" или "Легендарных ночных клубов".

Поехали!

Природный парк Рагакапа





Foto: DELFI

Отличное место для прогулок по Юрмале – природный парк Рагакапа. Здесь можно побродить по лесу (в нем создано два маршрута) или добраться до пляжа и посмотреть на одну из самых высоких дюн в Латвии, высотой 18,2 метра. А можно отправиться в Юрмальский музей под открытым небом и посмотреть на прибрежную рыбацкую ферму конца XIX - начала XX века с характерными постройками: жилым домом, амбаром, баней, сетями, лодкой и т.д.



Дополнительно посмотреть, как выглядят тропы в природном парке, можно ЗДЕСЬ.



