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Тропа на озере Слокас
ТОП-10 мест вокруг Юрмалы, куда вы захотите поехать в субботу и воскресенье
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Юрмала всегда была популярным местом для прогулок на выходных. Но большинство из нас отправляются туда лишь для того, чтобы пройтись по Йомас или погулять по берегу моря. Тогда как в Юрмале и ее окрестностях есть немало мест, где можно прекрасно отдохнуть, наслаждаясь красками осени и хорошей погодой.

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Часть из этих мест находится в самой Юрмале (природный парк Рагакапа или заливные луга Лиелупе), ради других придется проехать чуть подальше (Рагациемс, Лачупите, горы Крачу) – выбирать вам. Вот 10 мест вокруг и около Юрмалы, которые стоят того, чтобы там побывать.

И, кстати, мы объявляем неделю Юрмалы!

Мы уверены, что у вас есть отличные фото моря, пляжа, сосен и Юрмалы в целом. Это то, что нам всем нужно в эти осенние выходные. Присылайте свои снимки, мы выложим их в нашем инстаграме, а потом читатели выберут лучшее фото. Автор получит небольшой, но приятный приз: подписку на Delfi Plus на три месяца. Чтобы бесплатно читать лучшее — от "Криминальной Риги" до "Побега" или "Легендарных ночных клубов".

Поехали!

Природный парк Рагакапа


ТОП-10 мест вокруг Юрмалы, куда вы захотите поехать в субботу и воскресенье
Foto: DELFI

Отличное место для прогулок по Юрмале – природный парк Рагакапа. Здесь можно побродить по лесу (в нем создано два маршрута) или добраться до пляжа и посмотреть на одну из самых высоких дюн в Латвии, высотой 18,2 метра. А можно отправиться в Юрмальский музей под открытым небом и посмотреть на прибрежную рыбацкую ферму конца XIX - начала XX века с характерными постройками: жилым домом, амбаром, баней, сетями, лодкой и т.д.

  • Дополнительно посмотреть, как выглядят тропы в природном парке, можно ЗДЕСЬ.



Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!
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Тропа на озере Слокас

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Tags

Природная тропа Активный отдых Национальный парк Кемери Реки и озера Юрмала
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