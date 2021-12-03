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Природная тропа Риекстукална
ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные (ЧАСТЬ 2)
Foto: Nataly Hlapkovska

Почти два месяца назад Тургид уже рассказывал о десяти местах около Риги, куда можно поехать, если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от дома. Но вокруг столицы есть намного больше тех десяти мест, о которых мы писали. Поэтому нам пришлось составить еще один топ, чтобы вместить те места, о которых мы не упомянули в первый раз.

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И если вам кажется, что мы все равно что-то забыли, то напишите нам – и мы расскажем о том, что пропустили. А пока – вот еще десять мест вокруг Риги, куда можно поехать погулять в выходные даже если на дворе зима и вылезать из дома не очень-то и хочется.

Заброшенный санаторий и парк в Балдоне

Санаторий в Балдоне, наверное, самое знаменитое заброшенное место в Латвии (с ним может потягаться, наверное, только военный городок в Скрунде). Желающих полюбоваться или полазить по этим развалинам до сих пор набирается достаточное количество. Но ведь когда-то здесь не просто теплилась жизнь, когда-то он был одним из лучших и самых престижных санаториев Латвии.

ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные (ЧАСТЬ 2)
Foto: Nataly Hlapkovska

Хотя балдонский серный источник известен с XV века, курорт начал формироваться лишь в 1795 году, когда Курляндское герцогство стало частью Российской Империи. Весть о целебных свойствах серного источника быстро распространилась, на лечение стали приезжать люди из далеких мест, в том числе придворные из Санкт-Петербурга.

Барон фон Ливен, тогдашний арендатор Балдонской усадьбы, приказал обустроить источник и возвести над ним крышу. Балдонский курорт является старейшим в Балтии. Официальной датой его основания принято считать 25 сентября 1797 года, когда император России Павел I приказал создать там лечебное учреждение. История санатория полна событий, но, к сожалению, он прекратил работу с распадом Советского Союза. Он был полностью закрыт в результате приватизации в 1996 году.

ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные (ЧАСТЬ 2)
Foto: Nataly Hlapkovska

Сиреневый парк рядом с санаторием был основан в 1985 году. В настоящее время здесь воспроизведены исторические скульптуры белочки, Мары и ящерки, разрушенные в 1990-е годы. Белочка – символ Балдоне, а скульптура Мары была создана в честь серного источника. Согласно легенде, ослепшая девушка Мара ежедневно умывалась водой из источника, что помогло ей вернуть зрение. Серный источник со скульптурой ящерки, которая ранее была отлита из бронзы, внесен в список охраняемых государством памятников культуры.

  • Дополнительно почитать про санаторий и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.

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Природная тропа Риекстукална

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Delfi Turgid

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