ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные

После недели, проведенной на работе, за "станком", очень важно выбраться куда-нибудь на выходных – подышать свежим воздухом, погулять, да и просто побыть на природе.

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Для того, чтобы спланировать себе отличный отдых, не обязательно ехать куда-то далеко. Если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от Риги, то вот 10 идей, куда можно заглянуть в субботу и воскресенье.

Синие горы в Огре

Из Риги до Огре можно добраться на машине, дорога займет меньше часа, но также необычной и, возможно, более интересной для детей будет поездка на поезде. С собой можно взять велосипеды и затем удобно колесить по окрестностям или прогуляться пешком.

Синие горы – особенная природная территория, на которой преимущественно располагается красивый, нетронутый лес. Главная природная ценность — озовая гряда и связанные с ней латвийские и европейские биологические виды – хвойные леса и их рельефные формы. Стоит уточнить, что гряда — широкий хребет из песка и гальки или вал с крутыми склонами. Гряда сформировалась в конце ледникового периода, когда массивные льды двигались, прокладывая себе путь, создав классический пример ледникового ландшафта. Именно глыбы льда сформировали красивый рельеф в окрестностях Огре и Икшкиле, где затем был создан природный парк. Со временем хребет покрылся густым леcом, а его свежий воздух давно привлекает отдыхающих.

На территории парка находится и Дубкалнское водохранилище. Средняя глубина водоема 2,5 метра, а общая площадь - 12,7 га. Название "Дубкалнский карьер", возможно, появилось в 1950-х годах, когда запасы полезных ископаемых Грантскалнса приезжали оценивать специалисты тогдашней Ленинградской геологической службы. Скорее всего, "Дубкалнс" — это русский вариант Ozolkalns.

Foto: F64

В 1959 году здесь началась добыча гравия. Часть Гранцкалнса была раскопана, в результате чего и возник Дубкалнский карьер. В 2003 году добыча гравия была прекращена, местность быстро заполнилась водой и стала популярным местом купания среди местных жителей. Благодаря тому, что в парковой зоне много подземных источников, вода в карьере чистая и прозрачная.

Самым живописным местом, несомненно, является смотровая площадка на крутом берегу, на восточной стороне водохранилища. Ее высота составляет 27 метров, что обеспечивает отличный вид на округу.