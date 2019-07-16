Топ-10 скал и пещер в Национальном парке "Гауя", которые должен увидеть каждый

Долину реки Гауя и одноименный парк все любят и знают как чрезвычайно живописное место с красивыми скалами, утесами и пещерами. Но попроси назвать ключевые природные достопримечательности, и… редко кто назовет более двух-трех. Мы решили восполнить этот пробел с помощью топ-10 скал в Национальном парке "Гауя" по версии ресурса "EnterGauja".
1. Утес Сиетиньиезис
Утес Сиетиньиезис является одним из самых красивых песчаниковых обнажений Латвии и самым крупным среди них. Высота утеса — 15 метров, а ширина около 400. Внутри есть пещера Велнала, которая считается уникальной, так как в ней расположены два открытых конца, и ее длина 10,5 метров.
Сиетиньиезис образован из воздушной выветрившейся породы, которая сформировалась 350 миллионов лет назад, когда территорию Латвии покрывало море. Отсюда и название — "Утес-сито". В 1927 году студенты установили у утеса камень с надписью "Смотри на красивую Латвию и радуйся ей". Памятный камень был восстановлен, и его до сих можно увидеть возле утеса.
- 1. 2. Утес Звартес
- 2. 3. Скальная стена Личу – Ланьгю
- 3. 4. Скала Эрглю
- 4. 5. Красная скала и Руцамавотс
- 5. 6. Пещера Гутманя
- 6. 7. Пещера Большая Эллите с родником
- 7. 8. Утес Лустузис
- 8. 9. Утес Катрины
- 9. 10. Обрыв Айнаву
TagsАктивный отдых Национальный парк Гауя
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