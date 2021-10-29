ТОП-11 мест в Елгаве и вокруг нее, где можно приятно погулять на выходных

Если вы раздумываете над тем, где погулять на выходных, но далеко от Риги уезжать не хотите, а в Юрмале были на прошлой неделе, то почему бы не отправиться в Елгаву? Она, можно сказать, незаслуженно забыта, но в ней можно отлично погулять, даже не выезжая за пределы центра города. А если вам и его маловато, то мы собрали вместе еще несколько мест, расположенных недалеко от города и достойных того, чтобы их посетить.

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Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Елгаве, это, конечно, Елгавский дворец – бывшая резиденция герцогов Курляндских, а ныне – главное здание Латвийского сельскохозяйственного университета. Внутрь вас сейчас, разумеется, не пустят – в локдауне нам жить еще, как минимум, две недели, но почему бы не обойти его вокруг?

Елгавский дворец



Елгавский дворец – работа известного итальянского архитектора Бартоломео Растрелли, автора как самого известного дворца в Латвии – Рундальского, так и дворцов в российском Петергофе и Царском Селе, Зимнего дворца и еще немалого количества всем известных зданий. Дворец в Елгаве был построен за два строительных периода (1738-1740 и 1762-1772) на месте замка Ливонского ордена XIII века. Во дворце 674 окна, 615 дверей и 669 помещений, на крыше дворца имеется 25 труб.

Foto: Jelgavas reģionālā tūrisma centra arhīvs

Вот что пишет о дворце портал Visit Jelgava: "Для нужд Сельскохозяйственной академии (сейчас ЛСУ) в 1937 году заложили основу нового западного крыла дворца. Свободное пространство, обращенное в сторону города, застроили двухэтажным корпусом по проекту профессора Эйжена Лаубе, таким образом заключив дворец в чёткий четырехугольный блок.

Дворец много раз горел. Самые большие разрушения были нанесены зданию во время Второй мировой войны, когда в конце июля 1944 года дворец сожгли, и Елгавская Сельскохозяйственная академия прекратила свое существование. В 1956 году начались работы по восстановлению дворца, и Сельскохозяйственная академия постепенно перебралась из Риги обратно в Елгавский дворец".

Обойдя вокруг это вполне себе величественное здание, можно пойти двумя путями: на остров Паста или остаться на острове Пилс.