Топ-12 мест в Латвии, которые лучше всего смотрятся на ваших фотографиях

Не смотря на свои небольшие размеры, в Латвии предостаточно красивейших мест, в которых можно сделать отличные атмосферные фотографии. Вот 12 таких мест, дополнительно о которых можно будет узнать на выставке Balttour 2020, которая пройдет на Кипсале с 31 января по 2 февраля.

Объект среды "Аллея роз"



Роскошные убранства из роз на деревянных и каменных домах старого города Бауски стали посвящением местных жителей столетию Латвии. Фото вышитых из роз декоров площадью в десятки квадратных метров на фоне домов однозначно станет жемчужиной вашего профиля в "Instagram"! Чудесное украшение города можно осмотреть на участке улицы Ригас от Бауского музея до церкви Святого Духа.

Мол в Павилосте



Foto: Publicitātes attēli



После удлинения мол в Павилосте стал одним из популярнейших мест для прогулок и фотографирования. Восходы и закаты уже ждут вас!

Экспозиция "Советские годы"

Foto: Publicitātes attēli

Кофемолки и авоськи для покупок, стиральная машина "Рига" и телевизоры первых выпусков, автомашины и одежда – как все это выглядело в совсем недавнем прошлом? Это и многое другое предлагает осмотреть и увековечить постоянная экспозиция "Советские годы" в музее истории и искусства Айзкраукле "Kalna ziedi", посвященная жизни Латвии при социализме.

Камера пыток



Foto: Publicitātes attēli



Фото этого туристического объекта непременно привлекут внимание ваших последователей! Посетив руины замка Кокнесе, вы сможете не только ознакомиться с историей этого места и полюбоваться чудесным видом на Даугаву, но и заглянуть в средневековый застенок, осмотреть орудия пыток, узнать подробности об их применении и сфотографироваться с "палачом".

Лиственничная аллея в Трапене



Foto: Publicitātes attēli



Где одна из длиннейших лиственничных аллей в Латвии? Отправляйтесь в край Апе и сфотографируйтесь у любой из более чем 630 лиственниц, пушистых берез или лип! Пятикилометровая аллея из лиственниц ведет от Видземского шоссе в поместье Бормани, сквозь центр Трапене вплоть до хутора "Skoliņas".

Стамериенский дворец



Foto: Publicitātes attēli

Построенный в 20-е годы XIX века Стамериенский дворец, окруженный парком ландшафтного стиля, после двухлетних реставрационных работ вновь открыт для посетителей. Самое время отправиться в Гулбенский край и запечатлеть восстановленный дворец на живописных фотокадрах! В свое время здесь жил даже автор всемирно знаменитого романа "Гепард" Джузеппе Томази ди Лампедуза, женатый на баронессе Александре фон Вольф. Сегодня во дворце действуют мультимедийная экспозиция, посвященная роду Вольфов, и крупноформатная выставка об истории дворца.

Киностанция Кейпене



Foto: Publicitātes attēli



Встаньте посреди туннеля и сделайте едва ли не сюрреальную фотографию! Туннель составлен из 24 кинокадров и символизирует первую киноленту, а в помещениях бывшей железнодорожной станции Кейпене действует экспозиция, посвященная титану мирового киноискусства Сергею Эйзенштейну.

Замок Улдевена



Foto: Publicitātes attēli



Посетите замок Улдевена в Лиелварде и ощутите себя жителем XI-XII веков! Замок реконструирован на основе материалов археологических раскопок в разных местах Латвии. Люди в ту пору были ниже ростом, так что при осмотре замка посетителям приходится беречь головы. Двери зданий больше напоминают небольшие дыры в стене, но это было продиктовано вполне практическими соображениями.

Гайзинькалнс



Foto: Publicitātes attēli



Если хотите сделать фотоснимок с высоты 311,94 метра над уровнем моря, поднимитесь на гору Гайзинькалнс, откуда открывается чудесный вид на озеро Виешура. Кроме того, здесь вы сможете предсказать погоду – если гора окутана туманом или над ней вьется дымка, то не позднее третьего дня ожидаются осадки.

Средневековые руины Рауны

Foto: Publicitātes attēli



В развалинах средневекового замка в Рауне как нигде ощущается дыхание истории. Поднявшись на смотровую вышку, можно сделать изумительные снимки живописной округи с высоты птичьего полета. Осенняя пышность, зимняя белизна, летний закат – виды здесь красивы в любое время года!

Озеро Озолниеки



Foto: Publicitātes attēli



Сделайте особые фотографии у озера Озолниеки в рамке, украшенной латышскими знаками! Вдоль водоема, являющегося популярным местом для отдыха и купания, проложена прогулочная дорожка. При этом прогулку вдоль озера можно объединить с осмотром других достопримечательностей в ближних и дальних окрестностях Елгавы, о которых вам охотно расскажут работники местных туристических центров.

Николаевские ворота



Foto: Publicitātes attēli



В Даугавпилсе самые живописные фотографии получаются в крепости, на деревянном мосту напротив Николаевских ворот, построенных в 1827 году в стиле неоготики и названных в честь российского императора Николая I. В 2014 году реставрация ворот признана лучшей в Латвии. Отправляйтесь в Даугавпилс и осмотрите их вживую.

Напоминаем, что с 31 января по 2 февраля на Кипсале пройдет 27-я международная выставка-ярмарка туризма Balttour 2020, где новинки сезона, популярнейшие туристические маршруты, особые предложения и выгодные покупки для путешествий по Латвии и открытия мира предложат более 860 туристических компаний.

Выставку-ярмарку Balttour проводит Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов (ALTA) и обеспечивает Организатор международных выставок - компания ВТ 1.

Билеты:

Входной билет – 6 EUR

Школьникам, пенсионерам, инвалидам (по предъявлении удостоверения) – 4 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1 взрослый и 2 ребенка) – 12 EUR, больше детей – 2 EUR за каждого

Детям до 7 лет – бесплатно!

Автостоянка – 5 EUR

Не стойте в очереди, покупайте билеты в интернете.

Время работы:

31 января 10.00–13.00 (время профессионалов)

31 января 13.00–18.00

1 февраля 10.00–18.00

2 февраля 10.00–17.00