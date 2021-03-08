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Ночь в куполе у озера – необычное место отдыха под Цесисом
ТОП-4 глемпинга в Латвии, в которых можно расслабиться и насладиться близостью природы
Foto: "Uz salas" arhīva foto

Глемпинг — это гламурный кемпинг (понятие происходит от английских слов "glamorous" и "camping"). То есть подразумевается ночлег на природе, но, в отличие от кемпинга с простыми палатками, более комфортный: с удобной кроватью и горячим душем. Как ни странно, в Латвии тоже есть такие места – не гостевой домик и не палатка в лесу, а очень интересные и заманчивые места для того, чтобы отдохнуть на природе и перезагрузить мозг. Тургид предлагает вспомнить о четырех из них.

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Ночлег посередине озера в Латгалии


Это место отдыха расположено на небольшом острове посреди озера в Латгалии – вдали от шума и городской суеты. Как зародился этот проект? Десять лет назад родители автора проекта Юргиса Дудко вернулись из путешествия по Южной Африке, где туристам предлагается возможность ночевать в красивых палатках на природе, одновременно наслаждаясь всеми удобствами. Этот опыт так вдохновил отца Юргиса, что он решил установить подобную палатку на лужайке рядом со своим домом. А через пару лет у Юргиса возникло ощущение, что люди охотно отдыхали бы в таких палатках.

ТОП-4 глемпинга в Латвии, в которых можно расслабиться и насладиться близостью природы
Foto: "Uz salas" arhīva foto

В качестве места Юргис выбрал Латгалию, потому что в Дагде его дед владел недвижимостью, которую семье вернули после восстановления независимости Латвии. Юргис усовершенствовал конструкцию палатки, придуманной отцом, и теперь на острове, куда гостей доставляют на моторной лодке, установлены аж шесть палаток с удобствами и красивым видом на озеро. Палатки стильно оформлены, в них есть и дровяная печка. Гости также могут пользоваться общей кухней с холодильником, газовой плитой, духовкой и всеми кухонными принадлежностями. Есть на острове и душевая с горячей водой, а постояльцев призывают пользоваться только теми моющими средствами, которые не вредят природе.

  • Дополнительно прочитать про глемпинг можно ЗДЕСЬ.



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Ночь в куполе у озера – необычное место отдыха под Цесисом

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