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Променад в Павилосте
ТОП-5 латвийских променадов для фантастических прогулок
Foto: Gints Mucenieks

Гулять в Латвии можно не только по тропам на природе или в парках в центре. Гулять можно (и нужно!) по променадам, расположенным вдоль берегов рек или моря и получать от этого огромное удовольствие. Тургид представляет пять самых разнообразных латвийских променадов на любой вкус – выбирайте тот, что вам по нраву, и отправляйтесь на прогулку!

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Променад в Царникаве


Почти два года назад в Царникаве открылся самый длинный променад в Латвии с твердым покрытием. Дорожка, протяженностью 1800 метров, ведет через природный парк "Пиеюра" прямо к морю.

Новый променад – единственный в своем роде. Мало того, что длина дорожки с жестким покрытием составляет почти два километра, так она еще и расположена на территории природного парка "Пиеюра", который находится на охраняемой территории "Натура 2000", поэтому строительство набережной проводилось в особых обстоятельствах - уважая природу и соблюдая инструкции экологических служб.

ТОП-5 латвийских променадов для фантастических прогулок
Foto: Gints Mucenieks

В дюнной зоне бетонную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка.

  • Что еще посмотреть в Царникаве, читайте ЗДЕСЬ.



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Променад в Павилосте

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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