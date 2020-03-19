ТОП-5 латвийских водопадов, к которым можно отправиться прямо сейчас

Прошлые выходные со всей очевидностью показали, что если людям запретить собираться в помещениях, то все они (ну, почти все) выходят на улицу и оккупируют ближайшие к Риге природные парки и тропы. В принципе, в прогулках на свежем воздухе нет ничего плохого, наоборот, одни только плюсы. Но зачем ограничиваться окрестностями Риги? Мы предлагаем расширить количество мест, в которых можно и нужно побывать этой весной, и обратить внимание на ТОП-5 местных водопадов. Которые, кстати, в начале весны особенно полноводны.

И начнем, конечно, с самого известного.

Вентас румба и водопад Алекшупите





Foto: Sandris Kuzmickis

Вентас румба – главная гордость Кулдиги – считается самым широким водопадом в Европе (249 м). Осенью его преодолевает лосось, который идет на нерест, зимой на нем нарастают длинные сосульки, а весной сотни рыбцов буквально перелетают через водопад. Летом водопад становится главным местом, где можно освежиться в жару.

С водопада открывается широкий вид на старинный кирпичный мост через Венту, арки которого подсвечиваются в темное время суток.

Недалеко от старого моста находится и водопад Алешупитес. Он частично обложен камнем и укреплен, поэтому многим кажется, что это искусственное образование. Однако это один из самых высоких водопадов Латвии: его высота 4,15 метра, а ширина — 8 метров.

А вот так, с высоты птичьего полета Вентас румба выглядит прямо сейчас (автор фотографий – Сандра Кузмицка):



Что еще можно увидеть в Кулдиге читайте ЗДЕСЬ.