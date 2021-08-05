ТОП-5 маршрутов для SUP-серфинга по Латвии, которые подойдут как новичкам, так и любителям приключений

SUP-серфинг (Stand Up Paddle) быстро завоевывает популярность в Латвии, и на то есть веские причины. Латвия — страна озер и рек, а это дарит нам возможность проводить много времени на воде. Линда Витола, представитель SunSUP, рекомендует несколько маршрутов, которые можно проплыть на SUP-досках и насладиться красотой окружающих пейзажей.

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SUP-серфинг подходит для разных уровней подготовки и разных целей - можно заниматься спортивной греблей или медитировать на доске, лениво грести и наслаждаться видами, отправиться в поход, кататься в одиночку или с семьей, а маленькие дети могут кататься сидя на доске.

Река Лиласте

Маршрут: кольцевой, туда и обратно. Старт и финиш у озера Лиласте, путь по реке Лиласте до моря и обратно.

кольцевой, туда и обратно. Старт и финиш у озера Лиласте, путь по реке Лиласте до моря и обратно. Продолжительность: 2 часа туда и обратно.

2 часа туда и обратно. Сложность: легкий маршрут, подходит для начинающих, детей и тех, кто хочет расслабиться на воде.

легкий маршрут, подходит для начинающих, детей и тех, кто хочет расслабиться на воде. Отправная точка: озеро Лиласте возле гостиницы "Porto Resort", на месте есть парковка и выход к озеру.

Foto: Privātais arhīvs

Река Лиласте в Саулкрастком районе впадает в море в красивом и безлюдном месте. Это универсальный и живописный маршрут, который подойдет новичкам и опытным спортсменам, ведь на реке есть, где разогнаться. Из озера Лиласте мы попадаем в реку и направляемся к морю. Течение реки спокойное, а по берегам Лиласте радует глаз красивыми видами — вдоль воды растет много деревьев, которые создают приятную тень и напоминают джунгли. На маршруте могут встретится поваленные бобрами деревья, которые придется обойти, низкие мосты, повороты и камни.

В конце маршрута можно искупаться в море и позагорать у моря, после чего вернуться обратно. На входе в озеро Лиласте, возможно, придется столкнуться с легким встречным ветром, но с этим легко справиться.

Плавание в одну сторону занимает около часа, поэтому поездка туда и обратно займет у вас пару часов. В конце пути можно пообедать в ресторане гостиницы "Porto Resort".