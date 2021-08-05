1 5
Река Аге
ТОП-5 маршрутов для SUP-серфинга по Латвии, которые подойдут как новичкам, так и любителям приключений
Foto: DELFI

SUP-серфинг (Stand Up Paddle) быстро завоевывает популярность в Латвии, и на то есть веские причины. Латвия — страна озер и рек, а это дарит нам возможность проводить много времени на воде. Линда Витола, представитель SunSUP, рекомендует несколько маршрутов, которые можно проплыть на SUP-досках и насладиться красотой окружающих пейзажей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

SUP-серфинг подходит для разных уровней подготовки и разных целей - можно заниматься спортивной греблей или медитировать на доске, лениво грести и наслаждаться видами, отправиться в поход, кататься в одиночку или с семьей, а маленькие дети могут кататься сидя на доске.

Река Лиласте

  • Маршрут: кольцевой, туда и обратно. Старт и финиш у озера Лиласте, путь по реке Лиласте до моря и обратно.
  • Продолжительность: 2 часа туда и обратно.
  • Сложность: легкий маршрут, подходит для начинающих, детей и тех, кто хочет расслабиться на воде.
  • Отправная точка: озеро Лиласте возле гостиницы "Porto Resort", на месте есть парковка и выход к озеру.
ТОП-5 маршрутов для SUP-серфинга по Латвии, которые подойдут как новичкам, так и любителям приключений
Foto: Privātais arhīvs

Река Лиласте в Саулкрастком районе впадает в море в красивом и безлюдном месте. Это универсальный и живописный маршрут, который подойдет новичкам и опытным спортсменам, ведь на реке есть, где разогнаться. Из озера Лиласте мы попадаем в реку и направляемся к морю. Течение реки спокойное, а по берегам Лиласте радует глаз красивыми видами — вдоль воды растет много деревьев, которые создают приятную тень и напоминают джунгли. На маршруте могут встретится поваленные бобрами деревья, которые придется обойти, низкие мосты, повороты и камни.

В конце маршрута можно искупаться в море и позагорать у моря, после чего вернуться обратно. На входе в озеро Лиласте, возможно, придется столкнуться с легким встречным ветром, но с этим легко справиться.

Плавание в одну сторону занимает около часа, поэтому поездка туда и обратно займет у вас пару часов. В конце пути можно пообедать в ресторане гостиницы "Porto Resort".


1 5
Река Аге

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Национальный парк Гауя Реки и озера Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!