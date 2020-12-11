ТОП-5 мест в Латвии, где можно встретить очень странные камни

В Латвии есть камни, много камней. Но иногда эти камни становятся чем-то большим, нежели просто нагромождением булыжников. Несколько таких объектов – природных и созданных руками человека есть и в нашей стране. Тургид решил познакомить вас с пятью наиболее интересными из них.

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Калтенские калвы

В Калтене, глубоко в густом лесу находятся крупнейшие в Латвии скопления больших камней — калвы. Их можно осмотреть, пройдя по природной тропе — по малому (900 м) или большому (1,5 км) кругу. Чтобы добраться до калв, езжайте по Талсинскому шоссе до Калтене, а затем поверните в сторону от моря. По лесной дороге нужно проехать еще примерно километр. Там есть автостоянка, от которой начинается тропа.

Калтенские или, как их еще называют — Чертовы калвы, вероятнее всего, образовались в ледниковый период. Подобные скопления камней есть и в других местах на побережье Рижского залива, но Калтенские калвы — крупнейшие из них, поэтому им присвоен статус охраняемого памятника природы.

Foto: Andra Briekmane

Однако это было сделано довольно поздно, поскольку в 60-70-е годы XX века отсюда увезли часть камней. Изначально скопления камней в длину были примерно 900 м, а в ширину от 35 до 160 метров. До вмешательства людей скопления камней доходили 20 метров в высоту. Сейчас же, после того как большую часть камней увезли для измельчения и использования в строительстве дорог, самая большая калва в длину составляет лишь 300 метров, а в высоту 2 метра.