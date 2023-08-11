Топ-5 необычных домиков на деревьях в Латвии, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природой

Кажется, чуть ли не каждый второй ребенок мечтал о собственной "штаб-квартире", об укромном уголке на дереве, где он мог бы погрузиться в мир своих фантазий вдали от чужих глаз. Если вы тоскуете по ностальгическим ощущениям и хотели бы превратить их в реальность, предлагаем вашему вниманию 5 домов отдыха, расположенных на деревьях и окруженных незабываемыми пейзажами.

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Miera Osta, Павилоста



В дюнной зоне города Павилоста находится комплекс Miera osta, предлагающий не только сауну на пляже, но и шесть домиков на деревьях (двухместные, трехместные и четырехместные), каждый из которых имеет свое название, например, Astotais vilnis и Vēju šūpoles.

Здесь можно наслаждаться как видом на море, так и ароматом сосен. Гостям предоставлен доступ к частному пляжу, для детей есть игровая площадка, а взрослые могут провести время за рыбалкой или катаясь на велосипеде.

Домики оснащены газовой плитой, есть доступ к грилю. Освещение осуществляется от солнечных и электрических батарей. Душ общий, так же как и туалет.

Цена за ночь от 90 евро.

Glamping Tervete, Тервете



На территории Glamping Tervete находится домик на дереве, расположенный в нескольких метрах над землей с видом на озеро и лес.

В нем есть все необходимое для комфортного проживания, включая мини-кухню с холодильником и кухонными принадлежностями. На первом этаже домика имеется терраса с грилем. Туалет и душ находятся в соседнем здании.

Цена за ночь 85 евро.

Namiņš kokos, Елгавский край



Отдых вдвоем среди дубов в уединенном месте, окруженном лесом со стороны Елгавы, гарантирует спокойствие и безмятежность.

Хотя домик рассчитан на двух человек, в летний сезон на территории можно устанавливать палатки. Также есть терраса и зона отдыха с грилем. Совсем рядом находится пруд, где можно купаться и ловить рыбу.

Домик полностью оборудован, кухня оснащена всем необходимым для приготовления пищи. Есть туалет и душ. За дополнительную плату можно воспользоваться баней-купелью и сауной с видом на лес. В домик можно взять домашнее животное.

Цена за ночь 100 евро.

Домик на дереве Čiekurs и Baltais čiekurs, Дукури



Тишина, спокойствие природы и озеро поблизости — таковы домики отдыха Čiekurs и Baltais čiekurs в Дукури, в нескольких километрах от Цесиса.





Домики расположены на разной высоте над землей (4 и 6 метров) среди сосен, но оба находятся недалеко от озера Ниниера. У гостей есть доступ к частному пляжу. На водоеме разрешена рыбалка, а также возможны другие виды активного отдыха, такие как SUP или прокат лодок. Вокруг озера проложена дорожка, по которой можно пройтись или прокатиться на велосипеде.

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Домики оснащены всем необходимым для спокойного отдыха, а в Baltais čiekurs имеется открытая кухня с грилем. За дополнительную плату можно воспользоваться сауной и джакузи. Санузел находится недалеко от домиков.

Цена за ночь от 110 евро.