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«Дырявый» водопад Ольупитес
ТОП-6 не очень известных, но все равно прекрасных природных объектов в Латвии
Foto: Zaiga Kaire

Несомненно, в Латвии предостаточно удивительно красивых природных объектов – Кемерский национальный парк, тропа Сканякална в Мазсалаце, мыс Колка, излучины Даугавы и многое другое. Но помимо самых популярных для отдыха мест, в нашей стране есть еще и множество скрытых жемчужин, а которых знают далеко не все. Тургид предлагает познакомиться с шестью такими местами и, может быть, запланировать себе поездку в одно из них – ведь впереди пасхальные каникулы.

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Спрятавшийся Зартапский водопад


Зартапский водопад действительно можно считать скрытым сокровищем латвийской природы, поскольку о нем мало кто знает. Зартапский овраг и водопад входят в список охраняемых геологических и геоморфологических памятников природы и находятся в Дундагском краю — в Национальном парке "Слитере" на территории "Natura 2000".

К водопаду нужно идти от шоссе прямо рядом с речкой Мазирбе, рядом со стометровым столбиком с цифрой 5. Направо от него в лес уходит широкая тропа и через пару сотен метров она приведет вас прямо к водопаду.

  • Дополнительно про Зартапский водопад читайте ЗДЕСЬ.


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«Дырявый» водопад Ольупитес

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