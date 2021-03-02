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Карьер Дубкалну в огрских Синих горах
Топ-7 неповторимых водоемов Латвии, на которых обязательно нужно побывать
Foto: Mārtiņš Zālītis

Озера, пруды, карьеры… В Латвии их целое множество и среди них встречаются довольно интересные и уникальные экземпляры – с необычного цвета водой, или невесть откуда взявшимися островами, или с редкого вида плотиной, или с интересной историей. В преддверии весны Тургид выбрал семь из них, которые можно посетить да хотя бы даже и в ближайшие выходные.

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Уникальный пруд с островами неподалеку от границы Латвии и Литвы

Вайнёдский край, расположенный на границе Латвии с Литвой, богат достопримечательностями – природный парк Эмбуте, аэродром Вайнёде, Лиелбатаский источник, усадьбы Бакузе и Вайнёде и многое другое. И среди них – пруд Алеяс – уникальность которого лучше всего видна с высоты птичьего полета.

По словам специалиста по туризму Вайнёдского края Илзе Стреле, пруд Алеяс является частной собственностью. "Владелец купил участок земли, включая пруд. Водоем очистили и понизили в нем уровень воды. В итоге на небольших островах в пруду были обнаружены разнообразные отложения, скапливающиеся на дне пресных водоемов. Я не могу сказать, какова была цель всего этого, но так получилось", - рассказала Стреле. Координаты пруда: 56.436893, 21.844816 – он находится совсем рядом с горой Волзбах.

  • Посмотреть фотографии необычного пруда можно ЗДЕСЬ.



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Карьер Дубкалну в огрских Синих горах

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Delfi Turgid

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