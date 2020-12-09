ТОП-7 рождественских мероприятий в Латвии, которых нам будет не хватать в этом году

В той или иной мере коронавирус затронул всех нас – закрытыми по выходным магазинами, необходимостью носить маски, удаленкой в школах. Рождество и Новый год – не исключение, часть из запланированного пришлось отменить. Тургид рассказывает, каких праздничных мероприятий мы недосчитаемся в этом году.

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В Даугавпилсе – как стало известно еще в ноябре – было принято решение не устанавливать каток на центральной площади города. В прошлом году он работал, начиная с 11 декабря и до 8 марта. Кататься на нем можно было каждый день до 22:00 часов. В этом же году, учитывая эпидемиологическую остановку, жители Даугавпилса остались без него – это решение было принято для того, чтобы люди не собирались вместе и не подвергали опасности свое здоровье.

Национальный ботанический сад в Саласпилсе (NBD) также отказался в этом году от проведения акции "Лес свечей", которая проходила в нем под Рождество последние два года. По словам представительницы NBD Гинты Якштане, из-за установленных государством ограничений в этом году в ботаническом саду в Саласпилсе никаких мероприятий проводиться не будет. Впрочем, по территории сада можно прогуляться просто так – вот как выглядит территория сада в снегу.

Foto: Māris Lazdāns

Без ежегодных снеговиков останется в этом году и Добеле. В прошлом году снеговиков в Добеле создавали уже в 10 раз. За 10 лет существования этих зимних жителей на улицах Добеле, было создано более 130 различных фигур снеговиков – музыкантов, поэтов, представителей разнообразнейших профессий, королей и рыцарей, спортсменов и космонавтов. Каждый год организаторы этого своеобразного фестиваля снеговиков добавляли к своей большой семье новые фигуры, латали старые, а с некоторыми и прощались навсегда.

Каждый год тематика собрания снеговиков менялась, так, например, в прошлом году создатели скульптур вдохновлялись музыкой, что привело к появлению целого джазового ансамбля из снеговиков на набережной реки Берзе. ЗДЕСЬ вы можете посмотреть, как выглядел Добеле под "управлением" снеговиков прошлой зимой.

Foto: Dobeles TIC arhīvs

Отменили в этом году и проведение популярного фестиваля глинтвейна в Сабиле, на котором ежегодно предлагают не только горячительные напитки, но и праздничную программу. В своем традиционном понимании фестиваль в этом году не состоится, зато организаторы придумали хорошую альтернативу: украсить елку у себя во дворе, подать заявку на участие и ждать 12 декабря, когда фестиваль глинтвейна придет к вашим дверям самостоятельно. К сожалению, такое празднование доступно лишь жителям Сабите, остальным же придется ждать следующего года.

Foto: Publicitātes attēli

Отказались от проведения любых праздничных мероприятий и в Сканякалнском природном парке. Четыре года подряд в парке во время зимних праздников выступали артисты, проходило световое шоу и загорался "Лес свечей". Кроме того, посетители парка могли приобрести разнообразные рождественские угощения и поделки. Всего этого в нынешнем году не будет. Вспомнить, как это выглядело в прошлом году, можно ЗДЕСЬ.

Foto: Vanda Gluha

В Тервете также не планируется никаких праздничных мероприятий в этом году. Но это не значит, что природный парк будет полностью закрыт для посетителей. Наоборот, город гномов "Шишка" уже наряжается в праздничный наряд, украсят в Тервете и елку, да и Почта гномов тоже будет работать (до 17 декабря). Представители парка пообещали, что каждый, кто напишет гномам, обязательно получит ответ – главное, чтобы обратный адрес и адресат будут указаны правильно.

Foto: DELFI

Ну и самое печальное – в этом году в Риге не состоится фестиваль "Путь рождественских елок". По словам представителей Рижской думы, оценив эпидемиологическую ситуацию в стране, меры безопасности и установленные ограничения, а также ресурсы на организацию фестиваля, было принято решение в нынешнем году его не проводить. Однако у всех желающих будет возможность увидеть цифровую версию созданных за 10 лет фестиваля объектов, которая будет доступна на сайте фестиваля с 21 декабря. Как выглядел "Путь рождественских елок" в прошлом году, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.