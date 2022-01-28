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Субате — старинный город в Селии
ТОП-7 самых маленьких городов в Латвии. Что в них стоит посмотреть?
Foto: F64

Путешествуя по стране мы часто даже не замечаем маленькие города Латвии. Однако и в них может быть много всего интересного. Например, Дурбе, город по дороге в Лиепаю, богат объектами культурно-исторического наследия. Можно отправиться и в городок Субате с населением менее 600 человек или в древний город в Селии с красивыми, узкими и извилистыми улочками. Что же скрывают эти маленькие города Латвии и что в них посмотреть?

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Тургид составил список из 7 самых маленьких по численности населения и красивых городов Латвии, который поможет вам спланировать свой будущий отпуск.

Дурбе — самый маленький город


Дурбе — это самый маленький город Латвии с населением 505 человек. Он расположен в Курземском крае, если ехать из Риги в Лиепаю по трассе A9. На сайте города сказано, что в начале 20 века, благодаря инициативе первого председателя городского совета, садовника Симаниса Клевера, Дурбе прославился своими яблоневыми садами. Сегодня несколько ферм в округе по-прежнему занимаются выращиванием фруктов и в летний сезон здесь часто можно встретить торговцев.

В Дурбе родился первый министр иностранных дел независимой Латвии Зигфрид Анна Мейеровиц. В доме, где он жил, есть музей с археологическими находками, книгами, написанными знаменитыми горожанами, национальным дурбским костюмом, старинными предметами быта и историческими фотографиями. Здесь также можно отправиться на ознакомительные и интересные экскурсии по городу и в церковь.

ТОП-7 самых маленьких городов в Латвии. Что в них стоит посмотреть?
Foto: Alise Lūse

Любители активного отдыха могут отправиться в поход по тропе городища Дурбе, которая ведет вдоль пруда. В Дурбе также можно увидеть руины замка Немецкого ордена, построенного в XIV веке. На вершине замкового холма есть смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на окружающий пейзаж.

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Субате — старинный город в Селии

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