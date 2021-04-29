ТОП-8 парков в Латвии, где можно насладиться прекрасной прогулкой с детьми

Если на выходные вы запланировали поехать куда-нибудь вместе с детьми, то стоит посетить такое место, где никому из домочадцев не будет скучно. Например, парк или тропу с деревянными скульптурами, которые понравятся всем. Но где искать такие места? Тургид собрал вместе несколько похожих мест, из которых вы наверняка выберете то, что вам больше по душе.

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Беверинские лабиринты



Если вы хотите хорошо отдохнуть с семьей, то Тургид рекомендует отправиться в парк деревянных скульптур "Beverīnas labirinti" ("Беверинские лабиринты"), в котором будет весело и детям, и взрослым.

Парк находится в Бренгульской волости Беверинского края, возле дороги Валмиера — Смилтене. Планируется, что в мае этого года в нем начнется уже десятый по счету туристический сезон. Сейчас в парке на территории площадью 3,5 га можно увидеть более 370 деревянных скульптур.

Foto: Publicitātes attēli

В парке вы встретите разных персонажей из мультфильмов: и семейство Симпсонов, и миньонов, и маленького пони, а также увидите многие другие скульптуры, которые никого не оставят равнодушным.

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