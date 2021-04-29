1 8
Парк сказок Викса
ТОП-8 парков в Латвии, где можно насладиться прекрасной прогулкой с детьми
Foto: Publicitātes/Rihards Vidzickis/DELFI

Если на выходные вы запланировали поехать куда-нибудь вместе с детьми, то стоит посетить такое место, где никому из домочадцев не будет скучно. Например, парк или тропу с деревянными скульптурами, которые понравятся всем. Но где искать такие места? Тургид собрал вместе несколько похожих мест, из которых вы наверняка выберете то, что вам больше по душе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Беверинские лабиринты


Если вы хотите хорошо отдохнуть с семьей, то Тургид рекомендует отправиться в парк деревянных скульптур "Beverīnas labirinti" ("Беверинские лабиринты"), в котором будет весело и детям, и взрослым.

Парк находится в Бренгульской волости Беверинского края, возле дороги Валмиера — Смилтене. Планируется, что в мае этого года в нем начнется уже десятый по счету туристический сезон. Сейчас в парке на территории площадью 3,5 га можно увидеть более 370 деревянных скульптур.

ТОП-8 парков в Латвии, где можно насладиться прекрасной прогулкой с детьми
Foto: Publicitātes attēli

В парке вы встретите разных персонажей из мультфильмов: и семейство Симпсонов, и миньонов, и маленького пони, а также увидите многие другие скульптуры, которые никого не оставят равнодушным.

Дополнительно читать ЗДЕСЬ.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 8
Парк сказок Викса

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Земгале Курземе Латгалия Ceļojuma veidi Ceļojums ģimenei Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги