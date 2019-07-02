Топ-8 самых романтичных замков и поместий Латвии

Количество замков и поместий в Латвии может удивить даже опытного путешественника. Часть из них знаменита своими привидениями и связанными с ними историями; часть охотно раскрывает историю места, в котором расположена, а часть - отлично подходит для того, чтобы вырваться из города на пару дней (или часов - как вам захочется) и отлично отдохнуть. Вот восемь вариантов, показавшихся нам интересными.
1. Усадьба Бергхоф
Усадьба Бергхоф, хоть и делит имя с печально известным замком в Альпах, к счастью, не имеет к нему никакого отношения. Ныне она известна, главным образом, своим музеем молока. Выбор такого места в качестве "самого романтического" может показаться странным, однако в "простом деревенском отдыхе" есть известная романтика — в XVI-XVIII веках ведущие королевские дворы Европы и России строили целые "потешные деревни", в которых монаршие особы и их свита разыгрывали роли "простых селян и селянок". Так что провести романтический уикенд под девизом "назад, к молочным корням" — плодотворная идея для любителей ролевых игр.
Тех, кому молока покажется мало, ждут красивые окрестности, так и манящие на прогулку, а также классические удовольствия, вроде ресторана с романтическим ужином, бани и SPA с массажем и бассейном.
Скрундский край, Рудбаржская волость, Сиексате
- 1. 2. Замок Дикли
- 2. 3. Замок Бирини
- 3. 4. Яунмокский дворец
- 4. 5. Усадьба Аннас
- 5. 6. Кримулдское поместье
- 6. 7. Яунпилсский замок
- 7. 8. Дворец Межотне
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