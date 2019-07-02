Топ-8 самых романтичных замков и поместий Латвии

Усадьба Бергхоф, хоть и делит имя с печально известным замком в Альпах, к счастью, не имеет к нему никакого отношения. Ныне она известна, главным образом, своим музеем молока. Выбор такого места в качестве "самого романтического" может показаться странным, однако в "простом деревенском отдыхе" есть известная романтика — в XVI-XVIII веках ведущие королевские дворы Европы и России строили целые "потешные деревни", в которых монаршие особы и их свита разыгрывали роли "простых селян и селянок". Так что провести романтический уикенд под девизом "назад, к молочным корням" — плодотворная идея для любителей ролевых игр.

Тех, кому молока покажется мало, ждут красивые окрестности, так и манящие на прогулку, а также классические удовольствия, вроде ресторана с романтическим ужином, бани и SPA с массажем и бассейном.

Скрундский край, Рудбаржская волость, Сиексате