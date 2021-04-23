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Ликсненский усадебный парк (Ликсненские тропы)
ТОП-9 природных троп неподалеку от Даугавпилса, на которых можно с удовольствием погулять на выходных
Foto: Olga Kuzmina

На улице все больше ощущается присутствие весны – поют птицы, а на деревьях появляется все больше и больше листвы. И даже если температура воздуха все еще не очень комфортна для долгих и вдумчивых прогулок, то небольшие прогулочные тропы и парки – просто идеальны для того, чтобы сменить обстановку и подышать свежим воздухом. Если на предстоящих выходных вы окажетесь в Латгалии, то вот девять мест, на которые стоит обратить особое внимание.

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Тропа Динабургского замка

Динабургская тропа сперва спускается вниз и после резкого подъема приводит на крутой берег Даугавы, где среди оврагов находится Науенский (Вецпилский) курган, который принято считать местом основания Даугавпилса. Здесь сохранились развалины замка, а на кургане под открытым небом создан макет замка.

Мостики, овраги, источники, крутые склоны, широкие тропинки, красивая природа и настоящий дух средних векой – всем этим можно насладиться, прогуливаясь по тропе.

ТОП-9 природных троп неподалеку от Даугавпилса, на которых можно с удовольствием погулять на выходных
Foto: Daugavpils TIC arhīvs

У подножья кургана находилось древнее поселение. По дороге назад, после пересечения мостика, вы попадете к месту бившего Вецпилского кладбища, которое обозначено тремя белыми крестами.

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Ликсненский усадебный парк (Ликсненские тропы)

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Латгалия
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