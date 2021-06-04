ТОП-9 самых красивых болотных троп Латвии (+ еще одна в Литве)
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Болота можно найти на всей территории Латвии, но больше всего их на востоке и в центральной части страны, а также на юге Видземе. Крупнейшие — Тейчи, Ценское, Смардес, но есть и более маленькие и менее известные, которые зачастую не уступают в красоте основным.

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И - что самое главное - на многих из них проложены тропы, позволяющие безопасно насладиться чистым воздухом и прекрасной летней погодой. Ну, мы надеется, что прекрасной.

Тургид собрал вместе 10 разнообразных болотных троп, включив в этот список одну литовскую (она расположена рядом с границей, поэтому мы посчитали и ее). Некоторые из болот расположены совсем рядом с Ригой (например, Кемерское), до других придется прокатиться. Но что не сделаешь для того, чтобы выбраться на выходных на природу!

Итак, вот 10 вариантов погулять по болоту и почувствовать себя ближе к героям небезызвестного произведения Артура Конан Дойля.

ФОТО. Красота и тишина: Болотная тропа Тейрумнику возле Лубанского озера 

ФОТО. Природная тропа болота Аклайс: деревянные мостки и отличные виды 

ФОТО. Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене 

ФОТО: Смотровая башня Кристакруга с видом на заповедник Тейчу 

Магические фото: прохладное весеннее утро на Большом Кемерском болоте 

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Идея для однодневной поездки: болотная тропа в Литве, возле границы с Латвией 

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе 

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Куда поехать на выходных: болотная тропа вдоль Бездонного озера 

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ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку 

ФОТО. Захватывающий пешеходный маршрут: 16-километровый круг около Кандавы 
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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Видземе Активный отдых Латгалия Национальный парк Кемери
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