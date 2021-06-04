ТОП-9 самых красивых болотных троп Латвии (+ еще одна в Литве)

Болота можно найти на всей территории Латвии, но больше всего их на востоке и в центральной части страны, а также на юге Видземе. Крупнейшие — Тейчи, Ценское, Смардес, но есть и более маленькие и менее известные, которые зачастую не уступают в красоте основным.

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И - что самое главное - на многих из них проложены тропы, позволяющие безопасно насладиться чистым воздухом и прекрасной летней погодой. Ну, мы надеется, что прекрасной.

Тургид собрал вместе 10 разнообразных болотных троп, включив в этот список одну литовскую (она расположена рядом с границей, поэтому мы посчитали и ее). Некоторые из болот расположены совсем рядом с Ригой (например, Кемерское), до других придется прокатиться. Но что не сделаешь для того, чтобы выбраться на выходных на природу!

Итак, вот 10 вариантов погулять по болоту и почувствовать себя ближе к героям небезызвестного произведения Артура Конан Дойля.