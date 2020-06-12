Сигулда уже много лет привлекает большое количество местных и зарубежных туристов. Один из самых популярных сувениров, который почти каждый впечатленный путешественник покупает на память — трость — полноразмерная или в виде маленького магнита. Трость, ставшая настоящим символом Сигулды, теперь меняет свой облик в зависимости от вкуса туристов и мастерства ремесленника.

Откуда берет корни сигулдская традиция изготовления тростей? Как их мастерят? И возможно ли сохранить это редкое мастерство? Мы постарались получить ответы на эти вопросы, побеседовав с историком культуры Иевой Витолой и мастером по изготовлению тростей Антрой Плавго.

Исследовательница культура Иева Витола рассказала порталу DELFI, что во второй половине XIX века, когда начал развиваться туризм, в окрестностях Сигулды стало появляться все больше отдыхающих, которые хотели полюбоваться природной красотой этого края. "Как известно, у древней долины Гауи характерный рельеф — трости там не лишние. Местные потихоньку стали реагировать на этот спрос", — рассказывает Витола.

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