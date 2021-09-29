1 5
Усадьба Лаздона
Трагические истории: Пять заброшенных усадеб в Латвии с разрушенной судьбой
Foto: Privātais arhīvs

Латвия может гордиться своей "коллекцией" красивейших старинных усадеб. Многие из них сохранились с древних времен, были отреставрированы и теперь мы можем увидеть их в лучах былого великолепия. Но некоторые, к сожалению, навсегда утрачены и уничтожены временем. Смена владельца, разрушения во время войны, банкротство и пожары — трагические истории латвийских усадеб многообразны, но не стоит терять надежду. Возможно, в будущем кто-то найдет возможность вернуть им былую славу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Охотник за архитектурными памятниками Артурс Тизикс уже рассказывал о пяти самых интересных и красивых заброшенных церквях страны. В этот этот раз речь пойдет о самых крупных и интересных заброшенных латвийских усадьбах.

"В начале этого года я заинтересовался заброшенными местами в Латвии. Найти их непросто, но вполне возможно. После первого тура по Видземе я выезжаю в небольшие экспедиции каждые выходные в поисках памятников архитектуры и интересных заброшенных объектов. Этот рейтинг, конечно, субъективный и основан исключительно на моих впечатлениях", — говорит Артурс.

Портал DELFI будет следить за путешествиями Артурса и рассказывать о других найденных им интересных объектах с богатым прошлым. Если вы хотите посетить одно из этих мест, отнеситесь к нему с уважением и оставьте нетронутым!

За приключениями и поисками заброшенных мест можно следить в аккаунте Артурса в TikTok.

Руины поместья Кауцминде

Трагические истории: Пять заброшенных усадеб в Латвии с разрушенной судьбой
Foto: Privātais arhīvs

Поместье Кауцминде (также называемое дворец Кауцминде) — самое впечатляющее заброшенное здание, которое я когда-либо видел в Латвии. Это огромное, полукруглое здание, а его светлый цвет стен и внушительные колонны создают впечатление, что поместье находится где-нибудь на юге Европы, например, в Испании. И хотя усадьба находится всего в 15 минутах езды от Бауски, возникает ощущение, что здесь никто не бывал много десятков лет.

Внутреннее убранство этой усадьбы сильно разрушено, но былая красота и уникальность этого места все еще заметны. Красивые коридоры, окна, двери, сцена и башни все еще радуют глаз. Кроме того, усадьба окружена зарослями трехметрового борщевика, что делает ее посещение еще более интересным.

Усадьба была построена примерно в 1780 году и несколько раз меняла богатых владельцев. Изначально она состояла из главного дома и вспомогательных построек, но в 1912 году все постройки были объединены в полукруг.

Поместье Кауцминде до сих пор известно тем, что в 1923 году его отдали под нужды Кауцминдской школы домоводства, где девочки учились рукоделию, мастерству кулинарии и столовой культуре, садоводству и даже основам земледелия. Кауцминдский семинар по домоводству, которые в 30-е годы переименовали в Латвийский институт домоводства, в те времена был престижнейшей школой домоводства, слава которой сохранилась до сих пор.

В советское время здесь бы техникум "Саулайне", а в последние 30 лет усадьбу планировалось отреставрировать и найти ей полезное применение, но пока этого не произошло.

В 2018 году в поместье Кауцминде случился пожар, после которого здание находится в очень плохом состоянии.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 5
Усадьба Лаздона

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Латвия Поместья и замки Латвии Бауска Даугавпилс Латгалия Мызы и замки Латвии Galamērķi Pilis un muižas Bauska Daugavpils Eiropa Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе