Травой поросло: 12 заброшенных мест в Латвии, о которых скоро все забудут
Foto: Evija Ziemiņa

Иногда историю оказывается невозможно сохранить и, бывшее когда-то важным и значимым место, постепенно превращается в спрятанные среди деревьев развалины. К сожалению, таким мест предостаточно и в Латвии.

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В свое время Тургид писал о нескольких таких заброшенных местах, в которых уже давно никто не появляется (кроме любопытствующих туристов, конечно). Здесь можно встретить и пустующий советский аэродром в Вайнёде и такой же покинутый "Комбинат", а-ка военный городок Скрунда-1, несколько разнообразных заброшенных и почти разрушившихся церквей под Мадоной и в Гулбенском крае… а уж сколько усадеб и поместий разной степени заброшенности все еще можно встретить в Латвии!

Некоторым из них везет больше, как, например, усадьбе Марас, про которую мы недавно писали. А кому-то, как поместью Марциена или Асарес – не очень.

Ниже можно прочитать подробнее про каждый из вышеупомянутых объектов, а также познакомиться с людьми, которые серьезно занимаются тем, что находят и исследуют забытые места в нашей стране.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

PLUS Мороз по коже: заброшенные объекты и загадочные места Латвии 

ФОТО. Заброшенный аэродром в Вайнёде – первые дирижабли в Латвии, охрана границ СССР и сараи для сена 

ФОТО. Развалившийся "Комбинат", или Как сейчас выглядит город-призрак Скрунда-1 

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ФОТО. Утраченная слава: Замковый комплекс поместья Марциена 

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ФОТО: Руины поместья Кауцминде — школы лучших хозяек независимой Латвии 

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ФОТО. Утраченная слава: принадлежавшая немецким баронам Сейская усадьба 

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ФОТО: Призрачная Латвия — заброшенная православная Галгауская церковь и старинное кладбище 

ФОТО. Утраченная слава: Пять заброшенных церквей вокруг Мадоны 

ФОТО. Поместье Асарес, в котором когда-то был зимний сад и подземные ходы 

ФОТО. Утраченная слава: Усадьба Лестене в Тукумском крае 

Природные тропы и "город призраков": что посмотреть в Вилякском крае 

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ФОТО. Потерянная слава: Поместье Лустес в Добельском крае 
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