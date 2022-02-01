Три места в Даугавпилсе, где можно насладиться зимними развлечениями
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Февраль — последний месяц зимы, когда еще можно успеть насладиться зимними радостями. Вот несколько мест, где можно это сделать в Даугавпилсе.

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Можно отправиться кататься на лыжах по Стропской трассе активного отдыха и спорта. Трасса обустроена в Стропском лесу и полностью освещена в темное время суток. Длина трассы составляет неполных 3 км (1,1 км – подъем, 2,8 км – равнина). Трасса предусмотрена для катания на лыжах в свободном стиле.

Адрес: Стропской лес, Даугавпилс
GPS: 55.902305, 26.564941

Даугавпилсский Ледовый дворец приглашает всех, кто уже умеет кататься на коньках, и всех, кто хочет научиться. Ледовый дворец предлагает посетителям насладиться зимними развлечениями не только зимой, ведь он открыт круглый год. Также возле Ледового дворца работает уличный каток. Отправляйтесь кататься на коньках с семьей или друзьями, ведь вместе веселее!

Адрес: ул. Стацияс, 45a, Даугавпилс

Верховая езда на лошадях — это активное и расслабляющее занятие, которым можно наслаждаться не только летом, но и зимой. Отправляйся в конный манеж, который находится в Межциемсе, чтобы насладиться очаровательной и снежной зимней погодой.

Адрес: ул. Парка, 2, Даугавпилс

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