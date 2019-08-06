Турфирмы Латвии бьют тревогу: Россия не выдает годовые деловые визы. Что происходит на самом деле?

Турагентства, занимающиеся оформлением виз на поездки из Латвии в Россию, бьют тревогу: последнее время консульство РФ в Риге регулярно отказывает в запросах на выдачу годовых деловых виз гражданам Латвии. При этом было немало случаев, когда деньги, уплаченные за оформление визы, претендентам не вернули. Портал Delfi обратился за комментарием к Посольству России.

Представители нескольких латвийских турфирм, занимающихся посредничеством при получении виз в Россию, сообщили Delfi, что до сих пор деловые годовые визы оформлялись на основании письма от российской компании, с которой у претендента на визу есть деловые контакты. Новый состав консульства РФ в Риге отказывает в оформлении виз по этой "старой удобной формуле", утверждают пожелавшие остаться неизвестными представители турфирм. По их словам, консульский отдел требует, чтобы приглашающая российская компания прислала письмо, заверенное в ГУ МВД по делам миграции (бывшее Управление федеральной миграционной службы — УФМС).

В одной из турфирм порталу Delfi рассказали, что ситуация изменилась в районе 26 июля. За документы, отправленные на годовые деловые визы за несколько дней до 26 июля, деньги в Визовом центре взяли, но не вернули, хотя в визах отказали. Тем, кто подавал бумаги на годовые визы 26 июля в визах тоже отказали, но деньги вернули. После этого документы на годовые визы обычным порядком турфирмы у своих клиентов уже не принимали.

Бизнесменам, которые обращаются за визами в турфирмы, сейчас предлагают самим все улаживать через Визовый центр российского консульства, "получая официальный запрос от принимающей российской компании по всей форме законов РФ". По неофициальной информации, годовую деловую визу по прежней схеме еще можно получить в отдельных турфирмах - каких конкретно, не уточняется. При этом некоторые посредники удвоили цену за оформление визы "чуть не до 200 евро, вместо прежних 100". В целом же турфирмы рекомендуют всем, кто претендует на годовую деловую визу, подождать, пока ситуация не прояснится окончательно.

Комментарий от посольства России в Латвии

Портал Delfi запросил информацию в посольстве РФ в Латвии: что изменилось в порядке оформления виз? Пресс-служба посольства России в Латвии подтвердила, что определенные перемены в процессе выдачи годовых деловых виз действительно произошли.

"В связи с выявленными случаями нарушения норм российского законодательства, Консульский отдел Посольства России в Латвии приостановил прием документов на оформление деловых виз по прямым письменным приглашениям ряда российских компаний, — говорится в ответе пресс-службы. — При этом хотим обратить особое внимание, что данная ситуация является частным случаем и о введении каких-либо ограничений в получении российских виз речи не идет".

Пресс-служба Посольства России в Латвии утверждает, что "иностранные граждане, как и прежде, имеют право оформлять визы в соответствии с международными обязательствами и требованиями законодательства Российской Федерации". Для уточнения всех необходимых тонкостей рекомендуется обращаться напрямую в консульский отдел посольства РФ в Латвии. Единый справочный телефон Консульского отдела: +371 67212579.