Туристов встречают закрытые двери. Почему туристические информационные центры не работают по выходным?

Большинство туристических информационных центров (TIC) в Латвии закрыты в праздничные и выходные дни. Это может показаться нелогичным, ведь именно по субботам, воскресеньям и в праздничные дни наблюдается наибольший наплыв туристов. Почему так происходит?

Изучив время работы центров, можно сделать вывод, что большинство из них в зимний период (с 1 октября по 1 апреля) работает в будние дни. Небольшая часть также работает в один из выходных дней (чаще всего в субботу). Туристических центров, которые работают без выходных очень мало. Время работы центров в зимнее и летнее время года разное, летом во многих из них оно длиннее. Некоторые центры, которые сейчас работают только по будням, в летний сезон открыты и по выходным.

Почему некоторые центры работают только в будние дни в зимний сезон? Зима — это период затишья в сфере туризма, когда количество как местных, так и иностранных туристов в Латвии значительно уменьшается.

Время работы зависит от количества посетителей



Поговорив с десятками туристических центров, оказалось, что их функции изменились и теперь люди иначе ищут информацию. Чаще всего они пользуются виртуальными ресурсами.

Это подтверждает Инесе Ширава, директор департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA): "С развитием цифрового пространства привычки туристов быстро меняются. Местные и зарубежные исследования подтверждают, что сейчас более 80% туристов получают информацию в цифровой среде. Латвийские турцентры анализируют поток посетителей, и во многих местах они, скорее всего, недостаточно велики, чтобы затруднять работников и на выходных".