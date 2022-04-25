Вслед за Covid-19 война в Украине продолжает влиять на туристический сектор стран Балтии. Большое количество иностранных туристов, опасаясь за свою жизнь, отменяют поездки в Латвию и Литву. Например, в Латвии были отменены до 80% резерваций в сельских гостевых домах на май и июнь — об этом рассказала президент Ассоциации сельского туризма Аснате Зиемеле в передаче "Домская площадь".

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"Не едут зарубежные гости из ближних к нам стран Германии, Голландии, что уж говорить о дальних — например, Австралии и США. Люди мало понимают, где мы, а где Россия, где Украина — для них мы все живем близко. Им кажется, что война где-то рядом с Латвией", — цитирует Зиемеле rus.lsm.lv.

Ранее об этом говорила и исполнительный директор Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Санта Грайксте. По ее словам, с начала войны иностранцы отменили порядка 60% резерваций в местных отелях.

Аналогичная ситуация складывается и в Литве. "Наши коллеги из Западной Европы плохо учили географию — я так могу сказать — они думают, что у нас практически падают бомбы, — приводит rus.delfi.lt слова экскурсовода Скайдры Кулакаускене. — Я говорила с друзьями экскурсоводами, которые работают с американцами, с туроператорами, которые организуют поездки. Отзывают 99,9% туров".

Президент Литовской туристической палаты Жидре Гавелене убеждена, что надо нести информацию о том, что Литва — безопасная страна. Политики с этим согласны, но говорят, что на коммуникацию надо много денег. "Мы, наверное, деньгами не можем конкурировать. Думаю, будет лучше результат, если для этого объединятся три страны Балтии", — сказал депутат Андрюс Купчинскас.

Впрочем, как утверждает Аснате Зиемеле, отток туристов наблюдается не только в Латвии, но и в других европейских странах — вплоть до Ирландии. При этом представители туристического сектора смотрят на грядущие летние месяцы с оптимизмом — люди привыкают ко всему, и, несмотря на геополитическую ситуацию в мире, продолжают планировать отпуска.