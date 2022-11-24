Туроператоры: интерес к поездкам на Рождество есть, но люди осторожны

В настоящее время жители Латвии проявляют интерес к путешествиям на Рождество и Новый год, но этот интерес осторожный, сообщили агентству ЛЕТА опрошенные туроператоры.

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По словам руководителя Tez Tour Latvija Константина Пальгова, в этом году интерес к поездкам в период Рождества и Нового года очень высок.

Последние результаты продаж показывают, что около 900 туристов поедут с "Tez Tour" в Египет на Рождество и Новый год, около 200 человек отправятся на Канарские острова, еще около 100 человек отдохнут в ОАЭ. Это количество может увеличиться, потому что продажи еще продолжаются.

Он также сообщил, что в настоящее время туристическая компания заключает контракты с авиакомпаниями, чтобы в любой непредвиденной ситуации латвийских туристов можно было доставить домой из любой точки мира, если возникнет такая необходимость.

Руководитель отдела продаж туроператора Novatours Санда Розе подтвердила агентству ЛЕТА, что желание путешествовать есть, но по сравнению с периодом до пандемии интерес сдержанный.

"Интересуются, но выжидают. Поэтому мы прогнозируем, что декабрь будет более активным - предложения будут выкуплены позже, и самолеты будут заполнены", - сказал Розе, добавив, что неторопливость путешественников в покупке билетов, скорее всего, связана с неосведомленностью о стоимости энергоресурсов и увеличении ежедневных трат.

Со своей стороны, руководитель туроператора Join Up Baltic Сабина Сайковская сообщила, что спрос на рождественские и новогодние поездки значительно растет.

По наблюдениям оператора, эстонцы более своевременно планируют поездки на отдых, а жители Латвии и Литвы выжидают и принимают решения в последнюю минуту.