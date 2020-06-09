Туроператоры могут возобновить организацию поездок в наименее затронутые Covid-19 страны
Foto: Shutterstock

По завершении режима чрезвычайной ситуации в Латвии, туроператоры смогут свободно организовывать туристические поездки в наименее затронутые Covid-19 страны, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При организации поездок туроператоры должны соблюдать все меры предосторожности.

Поездки в страны, где показатели распространения Covid-19 могут угрожать здоровью общества, будут запрещены. Список таких стран будет опубликован на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ).

Сейчас в “красном” списке ЦПКЗ находятся Швеция, Великобритания и Португалия. Туда эпидемиологи рекомендуют не ехать. Что касается Ирландии и Бельгии, то в этом случае эпидемиологи призывают оценить необходимость поездки. Остальные страны ЕС и Европейской Экономической зоны открыты для посещения, в том числе Испания, Италия и Греция.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form