Удивительные ФОТО: Волны тумана в долине реки Седа
Foto: Mārtiņš Silgailis

Осень потихоньку отвоевывает себе позиции и множество деревьев в парках и лесах уже оделись в желто-красный наряд. Да и мороз по утрам становится все более ощутимым.

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Эти прекрасные кадры "текущего" вдоль реки Седы тумана удалось сделать Мартиньшу Силгайлису вечером 13 октября. Река вместе с туманом извивается между пожелтевшими осенью деревьями, создавая чудесный пейзаж.

Познакомиться с другими фотографиями фотографа можно здесь и здесь.

Кстати, именно в этой местности спрятаны пещера Спигю и вытекающий из нее источник Спигю или "Ворчун".

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