Удивительные ФОТО: Волны тумана в долине реки Седа

Осень потихоньку отвоевывает себе позиции и множество деревьев в парках и лесах уже оделись в желто-красный наряд. Да и мороз по утрам становится все более ощутимым.
Эти прекрасные кадры "текущего" вдоль реки Седы тумана удалось сделать Мартиньшу Силгайлису вечером 13 октября. Река вместе с туманом извивается между пожелтевшими осенью деревьями, создавая чудесный пейзаж.
Познакомиться с другими фотографиями фотографа можно здесь и здесь.
Кстати, именно в этой местности спрятаны пещера Спигю и вытекающий из нее источник Спигю или "Ворчун".Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.