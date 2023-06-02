Уникальный вид отдыха: пешком или на велосипеде по старым железным дорогам Видземе

Живописные виды Видземе, активный отдых и щепотка промышленного наследия это "Зеленые железные дороги" - туристический маршрут, ведущий вдоль заброшенных железных дорог по территории Латвии и Эстонии.

Что такое "Зеленые железные дороги"? Это пешеходные и велосипедные маршруты, проходящие в основном вдоль бывших железнодорожных линий в Видземе. Время с мая по октябрь — лучшая пора для походов пешком или на велосипеде сквозь живописные луга и леса.

Дороги снабжены указателями и в основном представляют собой гравийные или лесные тропы. В настоящее время благоустроены участки дорог в Латвии и Южной Эстонии, а два из них ("Мелтури — Гулбене — Виляка" и "Рига — Эргли") будут улучшены в этом году. Что благоустроено и как улучшено — Delfi Тургид выяснил у представителей Видземской ассоциации туризма.

Айнажи — Валмиера (85 километров)

Маршрут "Айнажи — Валмиера" можно начать со станции Валмиера, откуда отправляется поезд "Рига — Валга". На сайте "Зеленых путей" указано, что маршрут проходит через поля, леса, болота, через реки и мол в Айнажи. В Пуйкуле маршрут пересекается с "зеленым" маршрутом "Лимбажи — Руйена". По пути рекомендуется посетить Валмиеру, Валмиермуйжский пивоваренный завод, замок Диклю (там можно поесть и переночевать), северный мол Айнажи и Зилайскалнс.

Ладе — Мазсалаца — Руйена (95 километров)

95-километровый маршрут начинается от железнодорожной станции Скулте. Согласно сайту "Зеленых путей", первые километры от станции не обозначены и непроходимы — там будет построена высокоскоростная железная дорога RailBaltica. Поэтому рекомендуется следовать по размеченному на местности велосипедному маршруту 109 и свернуть в сторону Ладе. Оттуда "зеленый путь" ведет в Мазсалацу. Этот участок проходит по грунтовым и гравийным дорогам. Ресурс Latvia Travel рекомендует по пути к заводу мороженого Rūjiena сделать остановку в мини-зоопарке Priedītes.