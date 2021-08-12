Утраченная слава. Пять заброшенных церквей в Латвии, которые никого не оставят равнодушным

Заброшенные призрачные исторические здания и объекты обычно завораживают и соблазняют своим очарованием. К сожалению или к счастью, в Латвии таких мест достаточно много. Охотник за архитектурными памятниками Артурс Тизикс рассказывает о пяти самых интересных и красивых заброшенных церквях страны.

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"В начале этого года я заинтересовался заброшенными местами в Латвии. Найти их непросто, но вполне возможно. После первого тура по Видземе я выезжаю в небольшие экспедиции каждые выходные в поисках памятников архитектуры и интересных заброшенных объектов. Этот рейтинг, конечно, субъективный и основан исключительно на моих впечатлениях", — говорит Артурс.

Портал DELFI будет следить за путешествиями Артурса и рассказывать о других найденных им интересных объектах с богатым прошлым. Если вы хотите посетить одно из этих мест, отнеситесь к нему с уважением и оставьте нетронутым!

Галгаусская церковь Иоанна Крестителя





Foto: Privātais arhīvs

Галгаусская церковь (Galgauskas Svētā Jāņa kristītāja baznīca) произвела на меня самое сильное впечатление своим внешним видом и историей. В этой части Латвии все церкви особенные и очень разные, но я никогда не видел такой, как здесь. Немного заросшая желтая церковь расположена на окраине поселка, а внутренний интерьер напоминает нечто, что придумывают современные дизайнеры интерьера, пытаясь искусственно состарить помещение. Внутри можно найти небольшие иконы и пожертвования. Я никогда раньше не испытывал таких ощущений, как здесь.

Это великолепное здание было построено в середине XIX века и его интерьер впечатляет. Церковь прекратила свою работу 80-е, после того, как была разграблена. Сейчас она находится в частной собственности, но местные жители очистили территорию и благодаря пожертвованиям обновили крышу, чтобы сохранить эту красоту как можно дольше.

Церковь Вознесения Господня в Мали





Foto: Privātais arhīvs

Пусть местные жители не обижаются, но правда в том, что это церковь расположена как-будто на краю света. Скорее всего, именно поэтому мне здесь так понравилось. Церковь в Мали (Ežu (Māļu) pareizticīgo baznīca) очень хорошо сохранилась и по своей архитектуре напоминает храм в Толке. Внутри можно найти много старинных артефактов. Здание церкви было построено в 1872 году, но в советское время использовалось как пункт приема тары.

Стоит поблагодарить местных жителей, которые совместными усилиями заботятся об этом памятнике архитектуры и следят за тем, чтобы церковь не пришла в упадок. Если вы поедете посмотреть на церковь в Мали, захватите с собой небольшое пожертвование на ремонт.

Стружанская евангелическо-лютеранская церковь





Foto: Privātais arhīvs

Стружанская церковь (Strūžānu evaņģēliski luteriskā baznīca) очень хорошо сохранилась, скорее всего, благодаря своему расположению. Следуя навигатору "'Waze" мы оказались перед небольшой дорогой, которую на машине было не проехать, поэтому к церкви мы шли пешком. Мы миновали трехэтажный жилой дом, прошли по грязной дороге, но все никак не могли найти храм. В итоге, благодаря Google Maps мы заметили, спрятавшееся среди зарослей, красивое здание церкви.

В этом деревянном, каменно-железном домике есть что-то очень романтичное и нетипичное для Латвии. Церковь очень хорошо сохранилась как снаружи, так и внутри. Она была построена в 1873 году, но в 1984 году ее закрыли из-за высоких налоговых сборов и неоднократных разорений. Конечно, никаких ценностей здесь уже не осталось, но приятно, что и последствий вандализма здесь не наблюдается. В Стружанской церкви нам показалось, что мы не просто совершили путешествие во времени, но и переместились в какое-то совершенно другое пространство.

Толка. Церковь воздвижения Креста Господня





Foto: Privātais arhīvs

От церкви в Толке (Tolkas pareizticīgo baznīca) остался только каркас, но это нисколько не умаляет красоты этого здания. Красный кирпич и большие валуны характерны для архитектуры этого региона и развалины церкви выглядят очень впечатляюще.

Церковь была построена в 1878 году, а в 1944-м она пострадала от бомбардировок. Ущерб был настолько велик, что ее решили не восстанавливать и оставить на радость таким, как я, исследователям заброшенных мест.

Каркас церкви весьма необычен, да и ее расположение весьма интересно. Кроме того, очарование ей прибавляют кусты и деревья, растущие прямо из стен.

Руины Вецкалснавской лютеранской церкви





Foto: Privātais arhīvs

И пусть это наименее сохранившееся здание в моем рейтинге, оно все же произвело на меня сильное впечатление. Мы не раз проезжали по шоссе от Плявиняс до Мадоны, но ни разу не замечали, что в паре сотен метров от дороги находятся эти красивые руины.

К сожалению, определить возраст церкви невозможно. Строительство каменного сооружения, сохранившегося до сих пор, было завершено в 1835 году, но церковь была разрушена во время Второй мировой войны и оставлена в таком виде. Руины выглядят массивными и впечатляющими. Раньше здание церкви было ничем не примечательно, но теперь оно производит совсем другое впечатление.

В руинах Вецкалснавской церкви (Veckalsnavas baznīcas drupas) до сих пор проходят свадьбы и музыкальные мероприятия. Это не удивительно, ведь место само по себе очень красивое. Оказывается, к руинам церкви прикреплен список, в котором люди отмечают, когда они хотят использовать руины, чтобы в церкви случайно не встретились три свадьбы.

За приключениями и поисками заброшенных мест можно следить в аккаунте Артурса в TikTok.