Утраченная слава: Руины поместья Вецмоку с самой длинной в Латвии аллеей голландских лип

Окрестности Тукумса известны как место, где можно посетить множество разнообразных замков и усадеб. Большинство их них наверняка вам известны – замки Яунпилс и Яунмоку, поместья Шлокенбека и Кукшу… Но многие ли знают о том, что рядом Яунмокским замком расположено еще одно поместье – Вецмоку? И хотя от некогда красивой усадьбы остались только руины, она по-прежнему пользуется популярностью благодаря аллее великолепных лиственных деревьев.

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Окрестности Тукумса известны как место, где можно посетить множество разнообразных замков и усадеб. Большинство их них наверняка вам известны – замки Яунпилс и Яунмоку, поместья Шлокенбека и Кукшу… Но многие ли знают о том, что рядом Яунмокским замком расположено еще одно поместье – Вецмоку? И хотя от некогда красивой усадьбы остались только руины, она по-прежнему пользуется популярностью благодаря аллее великолепных лиственных деревьев.

Вецмокский парк создан в первой половине XIX века, когда Вецмокская усадьба принадлежала роду баронов фон Эльзен. В парке росли как местные, так и завезенные сорта, например, европейская лиственница, ясеневидный и белый клен, германский боярышник, татарская жимолость, серебристая ива, черная и красная бузина, шведская рябина, венгерская сирень, шершавый вяз и другие.

Хотя парк бывшей Вецмокской усадьбы на данный момент довольно заброшен, он продолжает привлекать большое внимание благодаря нескольким действительно великолепным и длинным липовым аллеям. К усадебному комплексу ведут три аллеи из лиственных деревьев (клены и липы). Одна из них – это самая длинная аллея голландских лип в Латвии – примерно один километр в длину. Возраст этих деревьев, конечно, меньше, чем у тех, что растут в усадебном парке, но, тем не менее, уже достиг 100 лет.

Лучше всего гулять по этим аллеям весной или осенью.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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