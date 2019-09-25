В 2021 году в Риге введут туристическую пошлину

Рижская дума в среду поддержала решение ввести туристическую пошлину с января 2021 года, сообщает агентство LETA.

Все места размещения туристов должны будут платить пошлину размером в один евро за каждый день ночевки, но не более 10 евро, если турист находится в городе дольше. Пошлина не распространяется на детей младше 12 лет.

По данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Риге было 133 места размещения туристов, они обслужили 1 716 787 туристов и они провели в столице 3 281 884 ночей. То есть, Рижское самоуправление с этой пошлины сможет получить более трех миллионов евро.

По прогнозам самоуправления, введение пошлины обойдется в 160 000 евро, 60 тысяч из которых уйдут на создание трех новых рабочих мест.

Работники гостиниц и владельцы съемных квартир должны будут каждый месяц подавать электронный отчет о принятых туристах и полученной пошлине. Пошлину надо будет вносить в бюджет города каждые три месяца. Пошлина пойдет в основной бюджет Риги, управлять этими средствами будет Рижское бюро по развитию туризма.

Помимо прочего, депутаты Рижской думы поддержали предложение Андриса Бачкурса (Развитию Латвии), что полученные с пошлины деньги должны идти на развитие туризма в городе, привлечение крупных мероприятий и туристическую инфраструктуру. Предложение того же депутата обязать управление доходами самоуправления ежегодно отчитываться об использовании средств не получило поддержки.

Туристическая пошлина существует во многих популярных городах Европы — в Берлине, Амстердаме, Венеции, Брюсселе и других местах.