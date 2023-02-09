В аэропорту "Рига" модернизируют контроль багажа

Усовершенствования в системах контроля ручной клади ожидаются не только в аэропортах Великобритании и соседнего с нами Таллинского аэропорта, но и в международном аэропорту "Рига". Вводимые изменения позволять пассажирам путешествовать более комфортно: им не придется вынимать ни компьютер, ни жидкости из своего багажа.

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Летом прошлого года рижский аэропорт начал закупку и установку системы контроля ручной клади, отвечающей требованиям третьего стандарта. С установкой новой системы досмотра, которая должна быть завершена к концу 2023 года, упростится и также процесс контроля ручной клади, поскольку пассажирам в аэропорту "Рига" больше не нужно будет вынимать жидкости и электроприборы из ручной клади перед досмотром. Новая система также улучшит возможности обнаружения запрещенных предметов, тем самым улучшив качество проверок на безопасность, а значит, и авиационную безопасность в целом.

В настоящее время в аэропорту также завершается установка и интеграция новой системы обнаружения взрывчатых веществ в инфраструктуру обработки багажа. Это позволит проверять багаж пассажиров в соответствии с последними требованиями.