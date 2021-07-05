В августе в природном парке "Излучины Даугавы" пройдет Туристический триатлон

1 августа этого года все приглашены принять участие в Туристическом триатлоне, который в этом году будет основан не на соревнованиях, а на изобретательности и внимании. По ходу мероприятия каждый сможет насладиться природой и познакомиться с широкими туристическими возможностями Аугшдаугавского края.

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Туристический триатлон пройдет в Науенской волости Аугшдаугавского края, на территории деревень Слутишки и Дилевичи. Приглашаем всех желающих совершить незабываемое летнее приключение без ограничений по возрасту.

Если вам нравятся пешие прогулки, катание на велосипеде, сплав на каное (байдарке), вы находчивый любитель природы, то это приключение для вас. Мы приглашаем поучаствовать в Туристическом триатлоне семьи, друзей, коллег и всех, кто любит путешествовать и открывать новые и интересные места в нашем прекрасном крае.

Трасса туристического триатлона будет разделена на три этапа на территории природного парка Daugavas loki. Вы сможете покататься на каное и велосипеде, заняться ходьбой, познакомиться с туристическими объектами и принять участие в интерактивных и интересных мероприятиях. Вам понадобится хорошее настроение, заряженный мобильный телефон и подключение к интернету хотя бы у одного из членов команды, потому что задания будут связаны с фотоориентированием.

Конечно, самые находчивые и наблюдательные будут вознаграждены. Приз также получат самый молодой и самый возрастной участники приключения, а также самая большая команда.

Зарегистрировать свою команду можно, заполнив АНКЕТУ.

Более подробная информация о месте, времени и других вопросах в ПОЛОЖЕНИИ мероприятия.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.