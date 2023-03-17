В честь дня города в Лиепае состоится световая прогулка "Высвеченная Лиепая"

В эти выходные Лиепая отмечает свой 398-й год рождения. В это время в городе пройдет множество мероприятий, рассчитанных на самую разную аудиторию. Но самым ярким и масштабным событием станет прогулка по городу "Высвеченная Лиепая", включающая в себя 17 световых и видео объектов.

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Все объекты объединяет тема "Город парадокс".

Foto: Publicitātes attēli

"Маршрут этого года новый. Мы включили в него также Приморский парк. Это сделано и для того, чтобы маршрут "Высвеченная Лиепая" стал интересней, но также и очень значимый объект в культурной среде города – Pūt, vējiņi! – открылся в прошлом году. Потому один из световых объектов будет на самой концертной эстраде. И улица Микелиса Валтера, дорога к Лебединому пруду. Он тоже на этот раз станет световым объектом. Мы хотели красивую территорию парка, где горожане привыкли отдыхать в будни, включить и в праздничный маршрут, сделать это место красивей, ярче, интересней, чем в повседневности".

"Всего в маршруте 17 световых и видео объектов. Понятно, что световые и видео технологии не развиваются совсем уж стремительно, так что они останутся теми же, что и в прошлые годы. Но, конечно, творческий потенциал художников чрезвычайно впечатляющий и яркий – ведь всегда можно придумать что-то новое, интересное и небывалое. Поэтому думаю, что маршрут будет необычайно интересным и насыщенным. Как пример приведу улицу Рожу, где будут гулять медузы – наверняка они из моря решили выйти и прогуляться поближе к центру города. И конкурс видео проекций на Доме латышского общества. На площади Яниса Чаксте будет интересный световой объект, он позволит в себя войти, сделать интересные фотографии, и вообще изменит это место. На всем маршруте будут интересные объекты, которых еще точно не было", — рассказывает заместитель руководителя Управления культуры Лиепаи Наурис Лазданс.

Foto: Publicitātes attēli

Кроме того, каждый день в 19.00 от Лиепайского университета будут начинаться бесплатные экскурсии по маршруту "Высвеченная Лиепая" в сопровождении гида. Буклет с описанием маршрута можно найти ЗДЕСЬ.