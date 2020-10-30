В Даугавпилсе появился новый туристический объект - выставка ретро автомобилей

2 ноября в Даугавпилсе, в рамках празднования 5-летнего юбилея Даугавпилсской Агентуры туризма, откроется новый туристический объект – экспозиция ретро машин "РетроГараж-Д", который несомненно вызовет интерес у жителей нашего города, а также туристов.

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Экспозиция "РетроГараж-Д" - это частная коллекция автомобилей и советской атрибутики, которая принадлежит Александру Кашерину.

Автомобилям "Москвич" выделен обширный зал и возможно это самая большая коллекция "Москвичей" в странах Балтии. Из них самый старый автомобиль 1947 года выпуска, послевоенная машина, копия Opel. В коллекции есть и "Волги", но есть и исключение в экспозиции – "Мерседес" 1937 года. Это одна из первых машин, с которой А. Кашерин начал свое увлечение ретро машинами.

Foto: Žanna Kulakova

Новый туристический объект находится по адресу: Даугавпилс, улица Вальню, 4a.

Время работы экспозиции: суббота, воскресенье с 10:00 – 18:00, остальные дни по предварительной записи. тел. +371 29494061, +371 27716222.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.