В Даугавпилсе создан новый 33-километровый веломаршрут для туристов

В Даугавпилсе разработан новый веломаршрут для любителей спорта и активного отдыха. "Даугавпилсский круг" проходит по улицам и променадам Даугавпилса и охватывает большую часть территории города.
"Даугавпилсский круг" - это велосипедный маршрут протяженностью 33 км, во время которого путешественники смогут увидеть самые популярные туристические достопримечательности и характерные для города пейзажи. 29 апреля этого года "Даугавпилсский круг" был опробован на открытии сезона активного туризма 2023 года. В велопробеге приняли участие около 50 человек.
Данный маршрут является кольцевым, где начало и конец расположен в самом центре города, на площади Виенибас. Велосипедисты проедутся по улицам и променадам города, проедут по Даугавпилсской крепости, увидят промышленную зону города и насладятся красотой Большого Стропского озера, проехав несколько километров по велосипедным дорожкам. Маршрут продолжается до Ругельского водохранилища – искусственного водоема, созданного в рамках подготовки к строительству Даугавпилсской ГЭС. Проезжая по променаду улицы Бругю вдоль живописного берега реки Даугавы, путешественники доберутся до конечной точки маршрута на площади Виенибас.
Степень сложности веломаршрута средняя, он проходит как по асфальтовым и лесным дорогам, так и по гравийным дорогам. Маршрут включает в себя этап маркированного маршрута № 35.
Веломаршрут "Даугавпилсский круг" разработан агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с туристическим клубом "Sniegpulkstenīte". Маршрут доступен в цифровом формате на сайте Даугавпилсского центра туристической информации www.visitdaugavpils.lv в разделе "Маршруты".