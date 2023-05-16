В Даугавпилсе создан новый 33-километровый веломаршрут для туристов

В Даугавпилсе разработан новый веломаршрут для любителей спорта и активного отдыха. "Даугавпилсский круг" проходит по улицам и променадам Даугавпилса и охватывает большую часть территории города.

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"Даугавпилсский круг" - это велосипедный маршрут протяженностью 33 км, во время которого путешественники смогут увидеть самые популярные туристические достопримечательности и характерные для города пейзажи. 29 апреля этого года "Даугавпилсский круг" был опробован на открытии сезона активного туризма 2023 года. В велопробеге приняли участие около 50 человек.

Foto: Publicitātes foto

Данный маршрут является кольцевым, где начало и конец расположен в самом центре города, на площади Виенибас. Велосипедисты проедутся по улицам и променадам города, проедут по Даугавпилсской крепости, увидят промышленную зону города и насладятся красотой Большого Стропского озера, проехав несколько километров по велосипедным дорожкам. Маршрут продолжается до Ругельского водохранилища – искусственного водоема, созданного в рамках подготовки к строительству Даугавпилсской ГЭС. Проезжая по променаду улицы Бругю вдоль живописного берега реки Даугавы, путешественники доберутся до конечной точки маршрута на площади Виенибас.

Степень сложности веломаршрута средняя, ​​он проходит как по асфальтовым и лесным дорогам, так и по гравийным дорогам. Маршрут включает в себя этап маркированного маршрута № 35.

Веломаршрут "Даугавпилсский круг" разработан агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с туристическим клубом "Sniegpulkstenīte". Маршрут доступен в цифровом формате на сайте Даугавпилсского центра туристической информации www.visitdaugavpils.lv в разделе "Маршруты".