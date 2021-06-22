В Даугавпилсе возобновились экскурсии на ретро-трамвае
Foto: Publicitātes foto

В связи с тем, что вступили в силу смягчения ограничений для вакцинированных от Covid-19 или переболевших этим вирусом, гости и жители Даугавпилса могут вновь отправиться на экскурсию по городу на ретро трамвае.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Экскурсия "Даугавпилс из окон трамвая" может проходить при следующих условиях:

  • У каждого участника экскурсии должен быть действующий сертификат о вакцинации против Covid-19;
  • У экскурсовода должен быть сертификат о вакцинации против Covid-19.

Во время экскурсии необходимо соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, однако можно не пользоваться защитной маской, а также не соблюдать двухметровую дистанцию. Перед экскурсией группа должна явиться в Даугавпилсский туристический информационный центр по ул. Ригас 22A, где будет необходимо заполнить документ, подтверждающий наличие сертификата о вакцинации, а также предоставить сертификат или QR-код.

Экскурсия предусмотрена для групп до 20 человек и длится 1 час. Во время экскурсии предлагается проехаться по городу на трамвае, выпущенном в конце прошлого столетия на Рижском вагоностроительном заводе. Во время поездки вместе с экскурсоводом в уютной атмосфере вы сможете ознакомиться с самыми интересными местами Даугавпилса: центром города, Церковной горкой и др. В настоящее время трамвай курсирует по маршруту - микрорайон города "Химия" до центра Даугавпилса. В зависимости от пожеланий клиента, экскурсия может начинаться и заканчиваться на любой из остановок маршрута.

Экскурсия доступна по предварительной записи. Заказать экскурсию можно в Даугавпилсском туристическом информационном центре, ул. Ригас, 22A, по телефонам +371 65422818, +371 26444810, или эл. почте: turisms@daugavpils.lv. Дополнительная информация об экскурсиях в Даугавпилсе и стоимости экскурсий доступна здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Даугавпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов