В декабре Ботанический сад ЛУ превратится в Зимний сад света

C 6 декабря по 5 января в Ботаническом саду Латвийского университета будет открыт "Зимний сад света", созданный 20 латвийскими художниками по свету.

Часть экспонатов интерактивная, во всяком случае создатели обещают, что маленькие посетители смогут "поиграть с лучами света". Более взрослым гостям предлагается "побыть вдвоем в романтической обстановке" или "поохотится за уникальными фотографиями". Ну или просто проникнуться особой атмосферой зимней сказки.

"Зимний сад света" в Ботаническом саду Латвийского университета на Кандавас, 2, будет открыт с 6 декабря по 5 января, с 17:00 до 22:00, каждый день кроме 24 и 31 декабря. Билеты можно купить на входе, в интернет-магазине сада или в кассах Biļešu Serviss. Цена — 5 евро, детям до шести лет вход бесплатный.