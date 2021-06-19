В Елгаве снова открывается парк песчаных скульптур
Foto: Jelgavas pilsēta

В Елгаве начинается очередной фестиваль песчаных скульптур: парк скульптур на острове Паста будет открыт для посетителей с 19 июня, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этом году тема фестиваля - "Латыши в мире: от идеи до легенды". Скульптуры будут посвящены автору фотокамеры Minox Валтеру Цапсу, прототипу Крокодила Данди Арвиду Блументалсу, дизайнеру Porsche Анатолсу Лапиньшу, автору первой голограммы Юрису Упатниексу, художнику Марку Ротко и т.д. Демо-скульптурой в этом году станет семиметровый Кристапс Порзиньгис. Для создания этой скульптуры потребовалось около 370 тонн песка.

Скульптуры создали шесть скульпторов, художественным руководителем фестиваля в этом году также стал Карлис Иле. Несмотря на то, что выставка открыта для посетителей, работа над несколькими скульптурами продолжается. Это позволит увидеть, как выглядит процесс создания песчаных скульптур.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Фестиваль песчаных скульптур в Елгаве Елгава
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов