В Елгаве снова открывается парк песчаных скульптур

В Елгаве начинается очередной фестиваль песчаных скульптур: парк скульптур на острове Паста будет открыт для посетителей с 19 июня, сообщает пресс-служба местного самоуправления.

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В этом году тема фестиваля - "Латыши в мире: от идеи до легенды". Скульптуры будут посвящены автору фотокамеры Minox Валтеру Цапсу, прототипу Крокодила Данди Арвиду Блументалсу, дизайнеру Porsche Анатолсу Лапиньшу, автору первой голограммы Юрису Упатниексу, художнику Марку Ротко и т.д. Демо-скульптурой в этом году станет семиметровый Кристапс Порзиньгис. Для создания этой скульптуры потребовалось около 370 тонн песка.

Скульптуры создали шесть скульпторов, художественным руководителем фестиваля в этом году также стал Карлис Иле. Несмотря на то, что выставка открыта для посетителей, работа над несколькими скульптурами продолжается. Это позволит увидеть, как выглядит процесс создания песчаных скульптур.