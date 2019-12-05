В Елгаве вновь пройдет ежегодный фестиваль ледовых скульптур: время, место, главная тема

С 7 по 9 февраля в Елгаве в 22-й раз пройдет Международный фестиваль ледовых скульптур. Его главной темой в 2020 году станут "Супергерои". Создавать 45 скульптур изо льда будут 30 профессиональных скульпторов из семи стран мира.

Всего на конкурс были представлены 111 индивидуальных и более 50 заявок от команд из 18 стран мира. В этот раз процесс отбора был особенно сложным, так как организаторы оценивали не только идею, но и опыт художника, потенциал и актуальность присланного эскиза. В итоге жюри отобрало 30 лучших авторов, которые продемонстрируют свое мастерство на конкурсе ледяной скульптуры в Елгаве в феврале будущего года.

Скульпторы по-разному интерпретировали свои идеи о "Супергероях". Для некоторых это известные голливудские герои или исторические персонажи, а для других – люди, которых мы видим каждый день и даже не понимаем, какими героями они в действительности являются.

Foto: JPPI “Kultūra”

В конкурсе примут участие художники из семи стран – Латвии, Литвы, России, Белоруссии, Болгарии, Украины и Финляндии. Как обычно, скульпторы продемонстрируют свое мастерство в двух категориях – индивидуальная и командная скульптура. На фестивале будет 45 конкурсных скульптур – 30 малых (индивидуальных) и 15 больших (командных). Художники прибудут в Елгаву 2 февраля и продолжат работу над скульптурами до самого начала фестиваля.

Посетителей Елгавы приглашают познакомиться с различными супергероями с 7 по 9 февраля на бульваре Яниса Чаксте, на Почтовом острове и впервые в концертном зале под открытым небом Mītava. Все три дня фестиваля будут сопровождаться обширной культурной программой для всей семьи – спектакли и игры для детей в первой половине дня; вечером же эстафету будут принимать известные латвийские музыканты.

А вот как Фестиваль ледовых скульптур в Елгаве выглядел в прошлом году: