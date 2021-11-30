В эти выходные на трассах Латвии начнется лыжный сезон

Температура воздуха опустилась достаточно низко, да и в целом погода благоприятствует тому, чтобы, как только трассы будут готовы для посетителей, каждая из них сможет объявить о начале сезона. Ожидается, что это произойдет очень скоро. А если быть точнее, то – в эти выходные.

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В этом сезоне горные лыжи будут доступны только в "зеленом" или эпидемиологически безопасном режиме. Это означает, что для катания на лыжах и аренды снаряжения взрослые должны иметь свидетельство о вакцинации против Covid-19 или о перенесенном заболевании. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны предъявить либо Covid-сертификат, либо отрицательный тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, а дети младше 12 лет могут посещать склоны только со взрослыми, имеющими Covid-сертификат. Кафе на склонах будут открыты и открыты для посещения в эпидемиологически безопасном режиме.

В Латвийской ассоциации горнолыжных трасс подчеркивают, что в этом сезоне также будет действовать система предварительного бронирования и предварительной продажи билетов в Интернете. Это означает, что до прибытия на гору необходимо зарегистрироваться в электронной системе и зарезервировать временное окно, а также билет на подъемник.

Foto: F64

Также на всех трассах ассоциации профессиональных трасс сохранится возможность купить билет на подъемник онлайн. Это будет дешевле, чем покупка билета на подъемник на месте, и бронирование будет гарантировано автоматически. Покупая билеты на трассе на месте, посетители должны знать, что цены на билеты будут дороже, но все равно потребуется предварительное электронное бронирование.

Ассоциация поясняет, что система бронирования будет сохранена для того, чтобы избежать очередей у подъемников, снизить риск заражения и поддерживать хорошее качество обслуживания: будет больше места для посетителей, а инфраструктура горнолыжных склонов не будет перегружена.

Как Delfi уже писал ранее, многие трассы, скорее всего пересмотрят стоимость их посещения в сторону увеличения. По словам директора лыжного центра "Жагаркалнс" Мариса Звиниса, цены на услуги будут пересмотрены, но пока нельзя прогнозировать, на сколько они вырастут. Он заявил, что, вероятно, как минимум на 15%.

В Латвийскую ассоциацию горнолыжных трасс входят оздоровительный комплекс "Риекстукалнс", комплекс отдыха "Жагаркалнс", комплекс отдыха "Милзкалнс", "Озолкалнс", Reiņa trase, Gaiziņš, комплекс отдыха "Какишкалнс" и "Рамкални".