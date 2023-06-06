В эти выходные в Елгаве пройдет международный фестиваль песчаных скульптур Summer Signs 2023
Foto: Kristaps Hercs

В ближайшие выходные - 10 и 11 июня - в Елгаве на Почтовом острове пройдет 17-й международный фестиваль песчаных скульптур Summer Signs 2023 ("Знаки лета 2023").

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В рамках фестиваля 17 скульпторов из девяти стран воссоздадут в песке мировые музыкальные хиты. В дни открытия фестиваля пройдут концерты латвийских музыкантов, а для семей с детьми подготовлена разнообразная развлекательная программа.

В этом году в фестивале примут участие скульпторы из Индонезии, США, Монголии, Испании, Нидерландов, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. Тема фестиваля "Мировые хиты" вдохновила скульпторов на создание из песка таких всемирно известных песен, как Hotel California, Somewhere over the rainbow, No Woman No Cry, Take On Me и т.д.

Самым амбициозным произведением искусства в Парке песчаных скульптур станет скульптура латвийских скульпторов Карлиса и Майи Илес. Их вдохновила песня Yellow Submarine группы The Beatles.

В субботу, 10 июня, в концертном зале под открытым небом Mītava на Почтовом острове выступят Лаурис Рейникс, Credo и De Speakable, а в воскресенье, 11 июня, посетителей фестиваля будут развлекать Very Cool People и Паула Сайя, группы Sudden Lights и Dzelzs vilks. На острове также будет организована обширная программа с аттракционами, шоу и представлениями для семей с детьми. Парк будет открыт с 10 утра до 11 вечера.

Билеты на Международный фестиваль песчаных скульптур можно купить в Biļešu paradīze.

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