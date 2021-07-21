В эти выходные в Вентспилсе пройдет фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games

С 23 по 25 июля в Вентспилсе состоится фестиваль уличной культуры и спорта Балтии Ghetto Games Ventspilī 2021, который соберет тысячи профессионалов и почитателей экстремальных видов спорта из Латвии и стран Балтии.

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На фестивале будут организованы соревнования по BMX-фристайлу, экстремальному катанию на роликовых коньках, скейтбордингу, по экстремальному катанию на самокатах, уличным танцам, уличному баскетболу, уличному флорболу, уличному футболу и т. д. А также впервые в этом году вечером 23 июля на сцене состоится Рэп фристайл, а вечером 24 июля – бойцовский турнир Ghetto Fight.

Ghetto Рэп фристайл баттл – состязания между собой молодых людей и уже опытных исполнителей перед уличной аудиторией и жюри. Острые слова, сочетаются с юмором, гениальные высказывания с несуразными словосочетаниями, хорошие идеи с лучшим исполнением. Эмоции добавляются от того, что выступления смотрят несколько сотен зрителей, которые могут издавать одобрительные возгласы, а, если надо, и освистать участников, создавая неподдельную атмосферу Ghetto.

Ghetto Fight – лига профессиональных/любительских боевых искусств смешанного типа (MMA). Задача организации – развитие молодых спортсменов и направление к профессиональному уровню. В этом году в Вентспилсе можно будет увидеть 15 боев.

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Конкурс слэм-данка – это захватывающее баскетбольное приключение, поскольку в одном месте собираются лучшие данкеры. Это состязание определенно одно из самых ожидаемых для сторонников и друзей Ghetto Games, так же как GG FEST в Вентспилсе.

Конечно, будет и излюбленное вентспилсчанами место – скейт-парк. В этом году в нем стартуют соревнования четырех федераций – Inline Кубок Латвии 2021, этап Ghetto Games лиги скейтбординга Латвии Vents, BMX park 2021 и Rideoo scooter competition соревнования экстремальных самокатов.

Помимо экстремальных видов спорта состоятся турниры Ghetto basket, Ghetto football и Ghetto floorball. Также состоятся турнир Ghetto football panna 1v1, а также баттлы Ghetto Dance.

Во время GGEST собираются участники, чтобы показать себя и познакомиться со своими единомышленниками. Это праздник для страсти к экстремальному спорту.

В этом году фестиваль дополнит фестиваль Ghetto Street Food, где соберутся вместе многообразные поставщики услуг питания. Будет возможность попробовать экстремально вкусную еду и поесть здоровую пищу для всей семьи.

С полной программой можно ознакомиться на интернет-сайте: www.ggfest.com.

Организатор GG Fest всем сторонам, участвующим в фестивале, рекомендует использовать маски или другую защиту для лица (включая шарфы или другие покровы для рта и носа) в местах, где возможно большое скопление людей и нет возможности соблюдать двухметровую дистанцию. На трибуны будут пускать зрителей, которые смогут предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19 или сертификат, подтверждающий, что человек переболел.