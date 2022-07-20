В эти выходные в Вентспилсе пройдет фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games

С 22 по 24 июля в Вентспилсе будет проходить юбилейный фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games. Уже в 10-й раз спортсмены мирового уровня, любители и другие почитатели экстремальных видов спорта встретятся в Вентспилсе – на самом большом событии альтернативных видов спорта и уличной культуры в Балтии – на фестивале Ghetto Games 2022.

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Основными и самыми яркими событиями этого года будут: Ghetto Рэп-баттл, турнир боев Ghetto Fight и конкурс Ghetto Slam Dunk. Параллельно будут проходить матчи Ghetto Floorball, в которых будут участвовать лучшие игроки, а также в Вентспилсе будет проходить финал соревнований буллитов.

В зоне городского скейт-парка будет проходить розыгрыш Кубка Латвии Inline и игра звезд Inline Ghetto Floorball, этап Латвийской лиги скейтбординга, экстрим-соревнования Scooter на самокатах, Кубок Латвии по BMX.

Целых три дня на улицах Вентспилса будут проходить турниры: Ghetto Football регулярный турнир 3х3, Ghetto Panna, а также впервые состоится международный турнир Ghetto Football freestyle. Соревнования Ghetto Basket будут проходить в девяти разных группах.

Более подробную информацию о фестивале и его программе можно найти на официальном сайте фестиваля: www.ggfest.com или www.ghetto.lv.